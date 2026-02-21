ETV Bharat / state

श्रीकाशी विश्वनाथ न्यास की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले; दुकानों की बिजली दरें होंगी फिक्स

श्रीकाशी विश्वनाथ न्यास की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 109वीं बैठक और श्रीकाशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की 15वीं बैठक मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई. बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी सहित न्यास परिषद के पदेन सदस्य सचिव, मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा सहित आला अधिकारी और अन्य विशिष्टजन मौजूद रहे. परिषद की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में पूर्व बैठक के फैसलों की पुष्टि की गई. इसके बाद अनुमोदित एजेंडा बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए. यह प्रस्ताव पास हुए: मंदिर न्यास में कार्यरत अर्चकों की सेवा शर्तों के संबंध में न्यास परिषद और अर्चकों के बीच अनुबंध प्रस्ताव, मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया. इसके अलावा ललिता घाट पर स्थापित प्रोजेक्टर के संचालन प्रारंभ होने और मंदिर न्यास के संरक्षणाधीन आने के बाद उसके वार्षिक अनुरक्षण (AMC) का प्रस्ताव पास किया गया. परिषद की बैलेंस शीट