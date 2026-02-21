श्रीकाशी विश्वनाथ न्यास की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले; दुकानों की बिजली दरें होंगी फिक्स
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 109वीं बैठक में एजेंडा बिंदुओं पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए.
Published : February 21, 2026 at 8:29 AM IST
वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की 109वीं बैठक और श्रीकाशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की 15वीं बैठक मंडलायुक्त वाराणसी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई.
बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी सहित न्यास परिषद के पदेन सदस्य सचिव, मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा सहित आला अधिकारी और अन्य विशिष्टजन मौजूद रहे.
परिषद की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में पूर्व बैठक के फैसलों की पुष्टि की गई. इसके बाद अनुमोदित एजेंडा बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए.
यह प्रस्ताव पास हुए: मंदिर न्यास में कार्यरत अर्चकों की सेवा शर्तों के संबंध में न्यास परिषद और अर्चकों के बीच अनुबंध प्रस्ताव, मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.
इसके अलावा ललिता घाट पर स्थापित प्रोजेक्टर के संचालन प्रारंभ होने और मंदिर न्यास के संरक्षणाधीन आने के बाद उसके वार्षिक अनुरक्षण (AMC) का प्रस्ताव पास किया गया.
परिषद की बैलेंस शीट
- धाम स्थित मल्टीपरपज हॉल के प्रॉफिट शेयरिंग संबंधी प्रस्ताव
- धाम परिसर के 50 प्रतिशत शौचालयों को भारतीय शैली के शौचालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव
- धाम परिसर में संचालित दुकानों की बिजली दरों को फिक्स किए जाने का प्रस्ताव
- धाम स्थित सिटी म्यूजियम एवं वाराणसी गैलरी में 3D इमर्सिव संग्रहालय संचालन के लिए कंसल्टेंट चयन का प्रस्ताव
- टेंसाइल शेडिंग कार्य को स्वीकृति दी गई
गोशाला का संरक्षण प्रस्ताव पास: श्री संकट हरण हनुमान मंदिर, बेनीपुर सारनाथ में संचालित गौशाला के समस्त व्यय का भार मंदिर न्यास द्वारा वहन करने और प्रत्येक प्रदोष तिथि पर गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव भी पास हुआ है.
प्राचीन संस्कृत पाठशाला, उस्तापुर महमूदाबाद (जनपद प्रयागराज) के भूखंड के चारों ओर बाउंड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव, कालेश्वरनाथ मंदिर, सकलडीहा (जनपद चंदौली) के रिक्त भूखंड पर कक्ष, रसोईघर और स्नानागार निर्माण तथा जर्जर भवन की मरम्मत के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया.
श्री संकट हरण हनुमान मंदिर, बेनीपुर सारनाथ और श्री कालेश्वरनाथ मंदिर, सकलडीहा में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत के लिए एजेंसी चयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.
संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए धन स्वीकृत: इसके अलावा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के छात्र-छात्राओं के लिए बैठने की व्यवस्था के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है.
