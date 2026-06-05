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पंचायत-निकाय चुनावों में EWS आरक्षण की मांग तेज, दिल्ली में जुटेगा राजपूत समाज, 7 जून को होगी बड़ी सभा

34 विधानसभाओं के लोगों ने भाग लिया: उन्होंने बताया कि 23 और 24 मई 2026 को सालासर में आयोजित श्री राजपूत राजनीतिक पुनरुत्थान शिविर को अभूतपूर्व समर्थन मिला. शिविर में झुंझुनू, सीकर, चुरू, नागौर, डीडवाना-कुचामण सहित चोमू, नौहर और भादरा समेत कुल 34 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों लोगों ने भाग लिया. मंच के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक जागरूकता शिविर साबित हुआ, जिसमें समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई.

7 जून को दिल्ली में जुटेगा राजपूत समाज: सहभागी राजपूत परिवार मंच के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि मंच पिछले चार-पांच वर्षों से झुंझुनू, सीकर, चुरू, नागौर और जयपुर सहित शेखावाटी क्षेत्र में राजपूत समाज के साथ-साथ SC, ST, मूल OBC, कायमखानी और मुस्लिम समाज की साझा समस्याओं एवं अधिकारों की आवाज उठाता रहा है. उन्होंने कहा कि मंच का उद्देश्य सामाजिक समरसता के साथ सभी वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है.

जयपुर: पंचायत एवं शहरी निकाय चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण लागू करने की मांग अब व्यापक जनआंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है. शेखावाटी क्षेत्र से शुरू हुई यह मुहिम अब दिल्ली तक पहुंचने जा रही है. सहभागी राजपूत परिवार मंच की ओर से 7 जून को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान से जुड़े राजपूत समाज के लोगों के साथ-साथ विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को आंदोलन की रूपरेखा और प्रमुख मांगों की जानकारी दी जाएगी. EWS आरक्षण को लेकर सहभागी राजपूत परिवार मंच के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत ने ETV भारत से खास बात की और आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बताया.

व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा: महावीर सिंह शेखावत ने कहा कि शिविर में EWS आरक्षण से जुड़ी राज्य एवं केंद्र स्तर की विसंगतियों को दूर कराने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई. साथ ही पंचायत राज संस्थाओं, शहरी निकायों, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में EWS आरक्षण लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पाने वाले वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है और इस विषय पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए. मंच ने अपनी अन्य प्रमुख मांगों में UGC से जुड़े उन प्रावधानों का विरोध भी शामिल किया है, जिन्हें संगठन सामाजिक विघटनकारी मानता है. शेखावत का कहना है कि इस विषय पर सर्वसमाज को साथ लेकर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और आवश्यक होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

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एकदिवसीय शिविर होंगे आयोजित: शेखावत ने कहा कि मांगों के समर्थन में आगामी समय में 34 विधानसभा क्षेत्रों में एकदिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद विभिन्न समाजों के हजारों लोगों को साथ लेकर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया इस मुद्दे पर उदासीन रहा है, जिसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक EWS आरक्षण को स्थानीय निकायों और निर्वाचित संस्थाओं में लागू करने सहित अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

प्रमुख मांगें

पंचायत राज एवं शहरी निकाय चुनावों में EWS आरक्षण लागू किया जाए.

विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में भी EWS वर्ग को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया जाए.

EWS आरक्षण से जुड़ी राज्य एवं केंद्र स्तर की विसंगतियां दूर की जाएं.

UGC से जुड़े विवादित प्रावधानों को वापस लिया जाए.

सामाजिक न्याय और समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं नीतिगत सुधार किए जाएं.

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7 जून को दिल्ली में सभा: महावीर सिंह ने बताया कि 7 जून को दिल्ली में आयोजित होने वाली सभा में आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी तथा राजस्थान मूल के लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया जाएगा. सहभागी राजपूत परिवार मंच का दावा है कि यह आंदोलन केवल एक समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न वर्गों की साझा भागीदारी के साथ सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शेखावाटी का नागौर वो जिला है जहां देश में पहली बार पंचायत राज चुनाव की शुरुआत हुई. इसी शेखावाटी ने कई राजनीतिक कहानियां भी लिखीं, अब पंचायत-निकाय चुनाव EWS आरक्षण लागू होने की नई कहानी भी लिखी जाएगी.