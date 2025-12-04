ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ताधारी दलों की बैठक, बनाई गई रणनीति

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है. इसे लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन दलों के विधायकों की बैठक हुई.

MEETING OF RULING PARTIES
बैठक में मौजूद सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 8:43 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से आहूत होने वाला है. लिहाजा गुरुवार को सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले विधायकों की संयुक्त बैठक एटीआई सभागार में हुई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू और सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद भी शामिल हुए.

5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत इस शीतकालीन सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए एक साथ बैठे सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने यह रणनीति बनाई की सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष की हर कोशिश को तर्कपूर्ण तरीके से नाकाम किया जाएगा. सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक में हुई चर्चा पर अपनी अपनी बात कही.

जानकारी देते मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू (Etv Bharat)
प्रधानमंत्री की कही बात का ख्याल रखेंगे भाजपा के विधायकः राधाकृष्ण किशोर

राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा हुई, साथ ही साथ यह रणनीति बनी कि विपक्ष के जनसरोकार से जुड़े सभी सवालों का जवाब सरकार की ओर से दिया जाएगा.

Meeting of ruling parties regarding the winter session of Jharkhand Assembly
बैठक में शामिल मंत्री और विधायक (Etv Bharat)

राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से महागठबंधन और सत्ता में परिवर्तन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वह सभी आज निराधार साबित हो गए. संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान यह कहा था कि लोकसभा ड्रामा नहीं डिलीवरी की जगह है. इस बात का ख्याल झारखंड विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान भाजपा विधायक भी रखेंगे.

भाजपा के गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश को नाकाम करेंगेः शिल्पी नेहा तिर्की

झारखंड कांग्रेस के विधायक और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज की बैठक में यह रणनीति बनी है कि हम अपनी उपलब्धियों के साथ साथ विपक्ष की ओर से राज्य में साजिश के तहत चलाये जा रहे नैरेटिव को नाकाम करेंगे. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जनसरोकार से जुड़े मामले को लेकर जो भी सवाल आएंगे, उसका जवाब राज्य के मंत्री देंगे.

अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता से उठाएंगेः के. राजू

सत्तारूढ़ विधायकों की संयुक्त बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि गठबंधन में ऑल इज वेल है. विंटर सेशन के दौरान एक ओर जहां हम अपनी उपलब्धियों की जानकारी सत्र और सदन के माध्यम से देंगे, वहीं उन प्रमुख विषयों को भी उठाएंगे जो मामले झारखंड विधानसभा से पारित कर भेजा गया और उस पर केंद्र की चुप्पी है.

Last Updated : December 4, 2025 at 8:56 PM IST

