304 दिनों में पलामू में 294 सड़क हादसे, 207 लोगों की मौत, समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त की गई चिंता
पलामू में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई. जिसमें सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 18, 2026 at 7:04 AM IST
पलामू: जिले में वर्ष 2026 में जनवरी से अक्टूबर तक कुल 294 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 207 लोगों की मौत हो गई है. ये आंकड़े बताते हैं कि पलामू में सड़क हादसों को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है. इसी के मद्देनजर मंगलवार की शाम पलामू में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई.
बैठक की अध्यक्षता पलामू के डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने की। बैठक में एसपी कपिल चौधरी भी उपस्थित रहे. इसी बैठक में दुर्घटना से संबंधित आंकड़े सामने आए. समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनवरी से अक्टूबर तक कुल 294 सड़क दुर्घटनाओं में 207 लोगों की मौत हुई है, वहीं 185 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
अक्टूबर महीने में अकेले 39 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 24 लोगों की मौत हो गई. ये भी बताया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले 1,991 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. अक्टूबर में 204 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई बिंदुओं पर परियोजना तैयार की गई है.
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि दुर्घटनाओं को लेकर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं. दुबियाखाड़, कंडा घाटी, लोहड़ा, पोखराहा और सतबरवा बाजार में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संकेतक रिफ्लेक्टर एवं अन्य उपकरण लगाने का निर्देश दिया गया है. 15 दिनों के अंदर जोड़ और पोखराहा में प्रभावी ट्रैफिक सिग्नल लगाने को कहा गया है.
इससे पहले डीसी ने खनन टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया. इस दौरान पिछले महीने की कार्रवाई की समीक्षा की गई और टास्क फोर्स से विस्तृत जानकारी ली गई.