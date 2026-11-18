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304 दिनों में पलामू में 294 सड़क हादसे, 207 लोगों की मौत, समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त की गई चिंता

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में वर्ष 2026 में जनवरी से अक्टूबर तक कुल 294 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 207 लोगों की मौत हो गई है. ये आंकड़े बताते हैं कि पलामू में सड़क हादसों को रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है. इसी के मद्देनजर मंगलवार की शाम पलामू में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई.

बैठक की अध्यक्षता पलामू के डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने की। बैठक में एसपी कपिल चौधरी भी उपस्थित रहे. इसी बैठक में दुर्घटना से संबंधित आंकड़े सामने आए. समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनवरी से अक्टूबर तक कुल 294 सड़क दुर्घटनाओं में 207 लोगों की मौत हुई है, वहीं 185 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.