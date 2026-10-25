देश के विधायी निकायों के लिए एकरूप नियम बनाने पर मंथन, दिल्ली में होगी पीठासीन अधिकारियों की अहम बैठक
बैठक में उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और खुद दिल्ली विधानसभा के शीर्ष पीठासीन अधिकारी तथा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे.
Published : October 25, 2026 at 5:17 PM IST
नई दिल्ली: देशभर के विधायी निकायों के लिए एक जैसी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया नियम तय करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जाने वाला है. लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की महत्वपूर्ण बैठक 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में प्रस्तावित एकरूप आदर्श नियमों के प्रारूप और उसमें शामिल अहम अनुशंसाओं पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने रविवार को बताया कि यह उच्चस्तरीय बैठक नई दिल्ली स्थित ताज होटल, सरदार पटेल मार्ग पर आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे.
समिति के सदस्य और मेजबान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता कार्यक्रम में स्वागत संबोधन देंगे. इस बैठक में उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और खुद दिल्ली विधानसभा के शीर्ष पीठासीन अधिकारी तथा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे. बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष गुरुपादगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल समेत कई अन्य राज्यों के गणमान्य प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.
प्रारूप रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर होगी चर्चा
बैठक का मुख्य एजेंडा प्रस्तावित एकरूप आदर्श नियमों से जुड़ी प्रारूप रिपोर्ट और उसमें दी गई सिफारिशों पर विस्तार से विचार करना है. समिति इन अनुशंसाओं की समीक्षा कर देश के विभिन्न विधायी निकायों की कार्य-संचालन प्रक्रिया के लिए एक साझा और सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करने पर मंथन करेगी. इसके साथ ही, ऐसे तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी जिन पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है.
विचार-विमर्श का दौर पूरा होने के बाद इस प्रारूप रिपोर्ट को समिति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने की पूरी संभावना है. रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और भविष्य की कार्ययोजना तय करने में बैठक में होने वाली आम सहमति अहम भूमिका निभाएगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं के नियमों में एकरूपता लाना, विधायी कार्य-संचालन की बेहतरीन परंपराओं का आदान-प्रदान करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है.
विशेषज्ञों का मानना है कि इन आदर्श नियमों के लागू होने से विधायी कार्यवाही अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और कुशल बनेगी। साथ ही, प्रत्येक राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों और संस्थागत आवश्यकताओं का भी पूरा सम्मान किया जाएगा.
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि यह बैठक देश के विधायी निकायों के बीच आपसी संवाद, समन्वय और प्रक्रियागत अनुभवों को साझा करने का एक स्वर्णिम अवसर है. इससे राष्ट्र की लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक मजबूत होंगी. बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों के स्वागत व सत्कार के लिए दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं. सभी मेहमानों को राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है, जिनके लिए सुरक्षा और शिष्टाचार से जुड़े तमाम इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं. हर एक प्रतिनिधिमंडल के समन्वय के लिए विशेष रूप से संपर्क अधिकारियों की तैनाती की गई है.
|ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग विवाद पर विपक्ष एकजुट: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 सितंबर को 'इंडिया' ब्लॉक की महाबैठक