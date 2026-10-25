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देश के विधायी निकायों के लिए एकरूप नियम बनाने पर मंथन, दिल्ली में होगी पीठासीन अधिकारियों की अहम बैठक

दिल्ली विधानसभा ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: देशभर के विधायी निकायों के लिए एक जैसी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया नियम तय करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जाने वाला है. लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की महत्वपूर्ण बैठक 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में प्रस्तावित एकरूप आदर्श नियमों के प्रारूप और उसमें शामिल अहम अनुशंसाओं पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने रविवार को बताया कि यह उच्चस्तरीय बैठक नई दिल्ली स्थित ताज होटल, सरदार पटेल मार्ग पर आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे.

समिति के सदस्य और मेजबान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता कार्यक्रम में स्वागत संबोधन देंगे. इस बैठक में उत्तर प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और खुद दिल्ली विधानसभा के शीर्ष पीठासीन अधिकारी तथा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे. बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष गुरुपादगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल समेत कई अन्य राज्यों के गणमान्य प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. प्रारूप रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर होगी चर्चा

बैठक का मुख्य एजेंडा प्रस्तावित एकरूप आदर्श नियमों से जुड़ी प्रारूप रिपोर्ट और उसमें दी गई सिफारिशों पर विस्तार से विचार करना है. समिति इन अनुशंसाओं की समीक्षा कर देश के विभिन्न विधायी निकायों की कार्य-संचालन प्रक्रिया के लिए एक साझा और सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करने पर मंथन करेगी. इसके साथ ही, ऐसे तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी जिन पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है.