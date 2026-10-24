ETV Bharat / state

देवघर में संसदीय राजभाषा समिति की बैठक, केंद्रीय कार्यालयों और बैंकों में हिंदी के प्रयोग की हुई समीक्षा

देवघर में संसदीय राजभाषा समिति की बैठक ( ETV Bharat )

देवघर: संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति की दो दिवसीय बैठक 23 और 24 अक्टूबर को देवघर में आयोजित की गई. इस दौरान समिति ने देवघर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों एवं बैंकों का निरीक्षण कर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की.

बैठक की अध्यक्षता और सदस्य उपस्थिति