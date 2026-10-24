देवघर में संसदीय राजभाषा समिति की बैठक, केंद्रीय कार्यालयों और बैंकों में हिंदी के प्रयोग की हुई समीक्षा
देवघर में संसदीय राजभाषा समिति की बैठक हुई. केंद्रीय कार्यालयों और बैंकों में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा हुई. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 8:56 PM IST
देवघर: संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति की दो दिवसीय बैठक 23 और 24 अक्टूबर को देवघर में आयोजित की गई. इस दौरान समिति ने देवघर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों एवं बैंकों का निरीक्षण कर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की.
बैठक की अध्यक्षता और सदस्य उपस्थिति
बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र से सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे ने की. बैठक में समिति के सदस्य सतीश कुमार गौतम, ओम राजेन निंबालकर, नीरज डांगी, डॉ. धर्मशीला गुप्ता और जावेद अली खान सहित समिति सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे.
निरीक्षण के दौरान प्रमुख चर्चा
निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग, राजभाषा नीति के अनुपालन और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. समिति ने संबंधित कार्यालयों एवं बैंकों में हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने, हिंदी पुस्तकों की खरीद के माध्यम से कर्मचारियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि विकसित करने तथा राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की.
24 कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश
दो दिवसीय बैठक में झारखंड के संथाल परगना में कार्य कर रही 24 कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे. उन्हें हिंदी में कार्यालय का क्रियान्वयन करने को लेकर समिति ने निर्देश दिए. बैठक में शामिल कंपनियों में बीसीसीएल, एलआईसी, इंडियन बैंक समेत कई बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे.
हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जोर
समिति का नेतृत्व कर रहे सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे ने कहा कि हिंदी भाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है. सरकार द्वारा 22 क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है. जिस पर समिति नियमानुसार अपने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रही है. समिति ने कार्यालयों और बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया. साथ ही निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया.
इंडियन बैंक ने किया सफल समन्वय
इस दो दिवसीय बैठक के आयोजन एवं समन्वय की जिम्मेदारी इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय देवघर को सौंपी गई थी. बैंक की ओर से बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. इंडियन बैंक ने राजभाषा हिंदी के संवर्धन और प्रचार-प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई. बैठक में इंडियन बैंक का प्रतिनिधित्व कॉर्पोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक राजेश कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) राजेश कुमार सिंह तथा देवघर अंचल कार्यालय के अंचल प्रबंधक शशिभूषण मिश्रा ने किया.
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