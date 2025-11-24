ETV Bharat / state

पंचकूला में गीता जयंती महोत्सव की तैयारी, 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजन के लिए बैठक

पंचकूला में 29 नवंबर से प्रारंभ होने वाले जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारी जारी है.

Gita Jayanti Mahotsav in Panchkula
पंचकूला की अतिरिक्त जिला उपायुक्त निशा यादव के साथ बैठक में मौजूद अन्य पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 8:33 PM IST

पंचकूला: जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन पंचकूला में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया जाएगा. आयोजन के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त निशा यादव ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने बताया कि "इस तीन दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान सेक्टर-6 स्थित गीता चौक विशेष आर्कषण का केंद्र रहेगा, जिसे भव्य रूप से सजाया जाएगा. महोत्सव के दौरान पंचकूला गीता के श्लोकों से गुंजायमान होगा.

29 नवंबर को गीता चौक पर महायज्ञ: अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने बताया कि "महोत्सव का शुभारंभ 29 नवंबर को गीता चौक पर महायज्ञ से किया जाएगा. महोत्सव के तीनों दिन स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा गीता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे. इसमें गीता और महाभारत पर आधारित गीत, भजन, नृत्य आदि के माध्यम से हरियाणा की समृद्व संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए क्विज, पोस्टर, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी. श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा."

श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं पर सेमिनार: अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि "30 नवंबर को श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया जाएगा. इसमें विशेष रूप से हिंदी और संस्कृत के वक्ताओं द्वारा गीता पर व्याखयान दिया जाएगा." उन्होंने बताया कि "गीता जंयती महोत्सव में जिले के विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला गीता श्लोकोच्चारण भी विशेष आर्कषण का केंद्र रहेगा. महोत्सव के अंतिम दिन 1 दिसंबर को जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी एक साथ वैश्विक गीता पाठ के साथ जुड़ेंगे और 18 श्लोकों का उच्चारण करेंगे. इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित नगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी. इसमें पंचकूला की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं बढ़-चढ़कर भाग लेंगी."

यह पदाधिकारी मौजूद रहे: बैठक में एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चौहान, नगराधीश जागृति, तहसीलदार सुरेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी डाॅ. कुलदीप, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, कृष्ण कृपा परिवार से परमिंदर ढींगरा, धर्मपाल सिंगला और दीनेश गुप्ता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 और 14 के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

