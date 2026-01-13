ETV Bharat / state

एदार ए शरिया तहरीक बेदारी संगठन एसआईआर को लेकर लोगों को करेगा जागरूक, देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की मांग

धनबाद में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी की बैठक में मौजूद संगठन के लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद:एदार ए शरिया तहरीक बेदारी (मुस्लिम सामाजिक सुधार संस्था) के प्रतिनिधि एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे. साथ ही संस्था के प्रतिनिधियों ने एसआईआर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है, ताकि कार्य बेहतर तरीके से हो और किसी का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे.

दरअसल, वासेपुर के एक मदरसा में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी की एक बैठक हुई. जिसमें संगठन का अगला अधिवेशन धनबाद में करने का निर्णय लिया गया है.अधिवेशन के दौरान जो मुख्य एजेंडे होंगे उसपर संस्था के प्रतिनिधियों ने ईटीवी भारत से बातचीत की है.

जानकारी देते एदार ए शरिया तहरीक बेदारी संगठन के सदस्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दारुल कजा फार्स्ट ट्रैक कोर्ट की तरह

इस संबंध में झारखंड के नाजिम-ए-आला मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि दारुल कजा (इस्लामी न्यायिक निकाय)फार्स्ट ट्रैक कोर्ट का एक भाग है. यह अदालतों के बोझ को कम करता है. इसमें दोनों पक्षों को बुलाकर फैसला सुनाया जाता है. लोगों को ना कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और ना ही किसी तरह का खर्च ही होता है. इसे लेकर समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा. मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने बताया कि धनबाद में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी का अधिवेशन होने जा रहा है. अधिवेशन में कई एजेंडों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की मांग

उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में लोगों के दिलों में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो रहा है. ऐसे में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी आपसी समरसता का माहौल बनाना चाहता है. इस दौरान मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि अब देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार से मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग की है. मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी कहा कि किसी भी धर्म के आइडल्स और आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. ऐसा करने से जज्बात भड़क उठते हैं और माहौल बिगड़ता है. इस पर भी एक्ट बनाने की जरूरत है.

राज्य में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की मांग