एदार ए शरिया तहरीक बेदारी संगठन एसआईआर को लेकर लोगों को करेगा जागरूक, देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की मांग

धनबाद में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी की बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई.

धनबाद में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी की बैठक में मौजूद संगठन के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 8:08 PM IST

धनबाद:एदार ए शरिया तहरीक बेदारी (मुस्लिम सामाजिक सुधार संस्था) के प्रतिनिधि एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे. साथ ही संस्था के प्रतिनिधियों ने एसआईआर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है, ताकि कार्य बेहतर तरीके से हो और किसी का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे.

दरअसल, वासेपुर के एक मदरसा में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी की एक बैठक हुई. जिसमें संगठन का अगला अधिवेशन धनबाद में करने का निर्णय लिया गया है.अधिवेशन के दौरान जो मुख्य एजेंडे होंगे उसपर संस्था के प्रतिनिधियों ने ईटीवी भारत से बातचीत की है.

जानकारी देते एदार ए शरिया तहरीक बेदारी संगठन के सदस्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दारुल कजा फार्स्ट ट्रैक कोर्ट की तरह

इस संबंध में झारखंड के नाजिम-ए-आला मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि दारुल कजा (इस्लामी न्यायिक निकाय)फार्स्ट ट्रैक कोर्ट का एक भाग है. यह अदालतों के बोझ को कम करता है. इसमें दोनों पक्षों को बुलाकर फैसला सुनाया जाता है. लोगों को ना कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और ना ही किसी तरह का खर्च ही होता है. इसे लेकर समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा. मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने बताया कि धनबाद में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी का अधिवेशन होने जा रहा है. अधिवेशन में कई एजेंडों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की मांग

उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में लोगों के दिलों में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो रहा है. ऐसे में एदार ए शरिया तहरीक बेदारी आपसी समरसता का माहौल बनाना चाहता है. इस दौरान मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि अब देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार से मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग की है. मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी कहा कि किसी भी धर्म के आइडल्स और आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. ऐसा करने से जज्बात भड़क उठते हैं और माहौल बिगड़ता है. इस पर भी एक्ट बनाने की जरूरत है.

राज्य में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की मांग

मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने आगे कहा कि झारखंड गठन के 26 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक झारखंड में उर्दू एकेडमी और मदरसा बोर्ड नहीं बना है. साथ ही वर्तमान में हज कमेटी भी नहीं है. उन्होंने कहा कि झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल से मदरसों में बच्चे आलिम और फाजिल करते हैं, लेकिन उनके सर्टिफिकेट को अमान्य करार दे दिया गया है. ऐसे में लाखों बच्चे आखिर कहां जाएंगे. हमारी मांग है कि अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनायी जाए या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया जाए, ताकि उन छात्रों का भविष्य अंधकारमय ना हो.

बैठक के बाद दुआ करते एदार ए शरिया तहरीक बेदारी संगठन के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

एसआईआर का समर्थन किया

एसआईआर पर मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि लोग जागरूक नहीं हैं. लोगों को दस्तावजे तैयार रखने की जरूरत है. कोई भी निकालने वाला नहीं है, लेकिन अपने दस्तावेज सही रखिए. उन्होंने कहा कि एक बीएलओ को अगर 20 हजार की आबादी पर काम के लिए लगा दिया जाए तो वह काम सही ढंग से नहीं कर सकेगा. उन्होंने एसआईआर में मैनपावर बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया. साथ ही समाज को लोगों से फॉर्म नंबर सात नहीं भरने की अपील की. उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर उनकी संस्था समाज के लोगों को जागरूक करेगी.

वहीं गुलाम मोहम्मद अशरफी ने कहा कि झारखंड में फरवरी माह से एसआईआर की शुरुआत होगी. लोगों से अपील है कि कोई भी चूक ना करें, ताकि वोटर लिस्ट से उनका नाम ना कटने पाए. उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा.

संपादक की पसंद

