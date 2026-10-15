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श्रीठाकुर बांके बिहारी हाईपावर कमेटी की बैठक; प्रसाद की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश, सफाई पर जोर

श्रीठाकुर बांके बिहारी हाईपावर कमेटी की बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर हाईपावर कमेटी की बैठक वृंदावन में आयोजित की गई. बांके बिहारी मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए. मंदिर की साफ-सफाई और श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन सुनिश्चित करने की निर्देश दिए गए हैं.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर हाईपावर कमेटी की बैठक न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए हैं. मंदिर परिसर के बाहर दुकानों पर बिकने वाले प्रसाद की सैंपलिंग समय-समय पर कराने के निर्देश दिए गए हैं.