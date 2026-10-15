श्रीठाकुर बांके बिहारी हाईपावर कमेटी की बैठक; प्रसाद की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश, सफाई पर जोर
जिलाधिकारी ने बताया मंदिर परिसर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सुगमता से दर्शन करने पर विचार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:24 AM IST
मथुरा: श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर हाईपावर कमेटी की बैठक वृंदावन में आयोजित की गई. बांके बिहारी मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए. मंदिर की साफ-सफाई और श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन सुनिश्चित करने की निर्देश दिए गए हैं.
जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर हाईपावर कमेटी की बैठक न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए हैं. मंदिर परिसर के बाहर दुकानों पर बिकने वाले प्रसाद की सैंपलिंग समय-समय पर कराने के निर्देश दिए गए हैं.
मंदिर की साफ-सफाई प्रतिदिन तीन बार सुनिश्चित होनी चाहिए. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन सुगम और सरल व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए. वृंदावन श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है. वीकेंड, हॉलीडे और तीज त्योहार पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है.
यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में दर्शन बेहतर और सुव्यवस्थित तरीके से मिलना चाहिए ताकि मंदिर की व्यवस्थाओं को देखकर अच्छा मैसेज मिले. श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर और क्या बेहतर हो सकता है? हाई पावर कमेटी के सदस्यों से यह भी पूछा गया है.
मीटिंग में हाईपावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार पूर्व रिटायर्ड जज, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी, नगर मजिस्ट्रेट के साथ कमेटी के सेवायत भी उपस्थित रहे. हर महीन एक बार हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और सुझाव रखे जाते हैं.
जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया मंदिर परिसर में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सुगमता से दर्शन करने पर विचार किया गया. मंदिर परिसर के बाहर बिकने वाले प्रसाद की गुणवत्ता और बेहतर कैसे हो मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता शुद्ध होनी चाहिए. यह निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिए गए हैं. कमेटी के द्वारा कुछ सुझाव भी मांगे गए हैं.
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