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रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए 22 से 24 अक्टूबर तक साक्षात्कार, चयन में नेट-गेट को 70% वेटेज

रांची विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. कुलपति प्रो. सरोज शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और शोध निदेशालय के सदस्यों की बैठक हुई. इसमें तय किया गया कि पीएचडी प्रवेश के लिए साक्षात्कार 22, 23 और 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे. अंतिम चयन में नेट-गेट स्कोर को 70 प्रतिशत और साक्षात्कार के अंकों को 30 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा.

वहीं, 10 सितंबर 2026 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. बैठक में शोध प्रवेश, अभ्यर्थियों के चयन, साक्षात्कार की प्रक्रिया और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े कई निर्णय लिए गए. विश्वविद्यालय के अनुसार, चयन सूची नेट-जेआरएफ, नेट-एलएस, नेट-पीएचडी प्रवेश, गेट और एमफिल श्रेणी के अभ्यर्थियों तक सीमित रहेगी. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दिन अपना नेट या गेट स्कोरकार्ड जमा करना होगा.