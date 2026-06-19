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जीटी रोड किनारे वाहन खड़े करने वाले हो जाएं सावधान! 24 घंटे गश्त करेगी स्पेशल टास्क फोर्स, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

धनबाद: राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हाईवे टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया. यह टीम शनिवार से हरिहरपुर से मैथन तक एनएच की चौबीसों घंटे निगरानी करेगी. इसके साथ पुलिस बल, हाइड्रा और क्रेन भी तैनात रहेंगे, जो सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. तय किया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स अवैध कट बंद कराने, खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कराने, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और हाईवे को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए लगातार अभियान चलाएगी.

जानकारी देते अधिकारी (Etv Bharat)

सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले 11 पेट्रोल पंपों पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. "नो हेलमेट, नो पेट्रोल" अभियान का पालन नहीं करने पर निरसा, धनसार, जोड़ाफाटक, मनईटांड़, पुटकी, बस्ताकोला, झरिया और कुमारधुबी समेत विभिन्न क्षेत्रों के 11 पेट्रोल पंपों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है. उनसे पूछा जाएगा कि उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाए?

दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनएच पर स्थित क्लीनिक, बड़े प्रतिष्ठानों और होटलों में फर्स्ट एड कॉर्नर विकसित किए जाएंगे. वहां कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार, एंबुलेंस बुलाने और आपातकालीन स्थिति से निपटने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी. द्विवेदी ने बताया कि पिछले दो महीनों की घातक सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण में ओवरस्पीड, लापरवाही से वाहन चलाना, सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग और मानवीय भूल प्रमुख कारण के रूप में सामने आए हैं. ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी तथा सड़क किनारे अतिक्रमण और बेतरतीब खड़े वाहन भी हादसों की बड़ी वजह बने हैं.

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग ने 2.23 करोड़ रुपये तथा यातायात विभाग ने 5.58 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है. वहीं 19 स्कूलों के 157 स्कूली वाहनों पर नियमों के उल्लंघन के लिए 9.51 लाख रुपये का चालान किया गया.