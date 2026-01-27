ETV Bharat / state

मैट्रिक-इंटर परीक्षा को लेकर धनबाद प्रशासन अलर्ट, परीक्षा केंद्रों में मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक

धनबाद में मैट्रिक और इंटर परीक्षा जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ( Etv Bharat )

धनबादः आगामी 3 फरवरी से शुरू होने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में उप विकास आयुक्त सन्नी राज और सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए.

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा के दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी तथा परीक्षार्थियों की गहन जांच सुनिश्चित की जाएगी.

जानकारी देते डीसीसी (ETV Bharat)

उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र बने विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करें. निरीक्षण के दौरान कक्षा कक्षों, डेस्क-बेंच, शौचालयों की साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, पंखा, पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया.

उन्होंने प्रश्न पत्रों के आवागमन में प्रयुक्त वाहनों की जांच, स्ट्रांग रूम का दंडाधिकारियों के साथ निरीक्षण, समय पर प्रश्न पत्रों की आपूर्ति और परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को निर्धारित समय पर स्ट्रांग रूम में जमा कराने का निर्देश दिया.