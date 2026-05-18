ETV Bharat / state

JTET भाषा विवाद को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी की हुई पहली बैठक, अधिकारियों को दिए गए कई अहम निर्देश

जेटेट भाषा विवाद के समाधान के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी की आज पहली बैठक हुई.

JTET language Controversy
झारखंड मंत्रालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में जेटेट परीक्षा 2026 में भाषा विवाद को सुलझाने के लिए बनी कमेटी की आज पहली बैठक हुई. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए.

करीब दो घंटे से अधिक चली इस बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बैठक की सारी जानकारी वित्त मंत्री द्वारा मीडिया को दिए जाने की बात कही गयी. वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज की पहली बैठक काफी सार्थक रही है. बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वह भाषा विवाद से जुड़े सभी जानकारी और तथ्यों को अगली बैठक में कमेटी के सामने प्रस्तुत करें.

मंत्रियों के बयान (Etv Bharat)

वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि नई नियमावली में कहां-कहां सुधार की जरूरत है. इस पर विभाग से रिपोर्ट तलब किया गया है. हालांकि, आधिकारिक रूप से अगली बैठक की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इसी शुक्रवार को कमेटी फिर बैठक करेगी.

जेटेट भाषा विवाद का मुद्दा तब राज्य में गरम हो गया जब वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने जेटेट 2026 के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी. इस नियमावली के अनुसार, राज्य के कई अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया. जबकि ये भाषाएं 2016 के जेटेट परीक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल थी.

पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, दुमका सहित बड़े भू-भाग में लोगों द्वारा बोली जाने वाली इन भाषाओं को जेटेट 2026 के लिए क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर कर दिए जाने पर कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्रियों ने नाराजगी जताई थी. उसके बाद इस विवाद का हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने पांच मंत्रियों की कमेटी बनाई, जिसकी पहली बैठक आज हुई.

यह भी पढ़ें:

JTET भाषा विवाद को लेकर बंधु तिर्की की सरकार से अपील, किसी भी छात्र के साथ ना हो अन्याय, समाधान खोजने की मांग

जेटेट भाषा विवाद पर भाजपा का हमला, MLA राज सिन्हा और रागिनी सिंह ने सरकार को घेरा

क्या जेटेट भाषा विवाद सरकार की है सोची समझी साजिश? समाधान के लिए कमेटी बनाने पर राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट की क्या है राय?

TAGGED:

JTET EXAM
JHARKHAND MINISTERS COMMITTEE
JTET COMMITTEE MEETING
जेटेट भाषा विवाद
JTET LANGUAGE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.