यूपी में बिछेगा सड़कों और बाइपास का जाल; मुख्य सचिव की मीटिंग में इन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का काम क्वालिटी और तय समय में पूरा किया जाए.

मुख्य सचिव की मीटिंग में इन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी.
मुख्य सचिव की मीटिंग में इन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी. (Photo Credit: CS Camp Office)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 6:55 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को लेकर बैठक हुई. इस मीटिंग में लोक निर्माण विभाग की तरफ से प्रस्तुत 71,192.39 लाख रुपए की 14 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए पैसेंजर कार यूनिट को स्वीकृति दी गई.

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का काम क्वालिटी और तय समय में पूरा किया जाए. इन परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में यातायात बेहतर होगा. जाम की समस्या से निजात मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में चल रही परियोजनाओं में रामपुर में 8545.39 लाख रुपए की लागत से शाहबाद-रामपुर-बाजपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-144) के तहसील स्वार में 8.5 किमी लंबे बाईपास का निर्माण शामिल है.

साथ ही आगरा में 2449.12 लाख रुपए से कस्बा बरहन का 3.950 किमी बाईपास और 5330.00 लाख रुपए से कस्बा कागारोल का 5.0 किलोमीटर बाईपास बनना है.

इसी तरह बदायूं में 7502.50 लाख रुपए से बदायूं-बिजनौर मार्ग से बिल्सी नगर तक 7.0 किलोमीटर बाईपास, 4220.00 लाख रुपए की लागत से पुवायां-तिलहर-दातागंज-बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग-126) के दातागंज आबादी भाग में 9.0 किलोमीटर बाईपास बनेगा.

वहीं, मथुरा में 12526.22 लाख रुपए से बरसाना बाईपास मार्ग का 6.600 किलोमीटर चार लेन निर्माण, गोंडा में 2042.03 लाख रुपए से परसपुर 5.0 किमी लंबा बाईपास बनेगा.

उन्नाव में 2294.88 लाख रुपए से मौरावा आबादी भाग पर 2.60 किलोमीटर बाईपास और 358.15 लाख रुपए से बक्सर (मां चंदिका देवी मंदिर) पर 0.500 किलोमीटर बाईपास बनेगा. झांसी में 989.16 लाख रुपए से दबोह-पुंछ-गुरसराय-टीकमगढ़ मार्ग पर समथर कस्बे में 2.250 किमी बाईपास का निर्माण होगा.

मिर्जापुर में 3555.77 लाख रुपए से देवरी हरबरा-मध्य प्रदेश बार्डर मार्ग की 10.500 किलोमीटर लंबाई, वाराणसी में 8168.39 लाख रुपए की लागत से ग्राम रमना में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के लिए 1.550 किलोमीटर चार लेन और 0.750 किलोमीटर दो लेन (कुल 2.300 किलोमीटर) का निर्माण होगा.

मिर्जापुर में 7147.43 लाख रुपए से डगमगपुर से इंडियन ऑयल टर्मिनल हिनौती तक 7.450 किलोमीटर चार लेन मार्ग और उन्नाव में 6063.35 लाख रुपए की लागत से बिलग्राम-उन्नाव-प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-38) के किलोमीटर 71.00 से 85.00 तक 15.00 किलोमीटर मार्ग का दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण किया जाएगा.

