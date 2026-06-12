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दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर बनेगा आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, निदेशक मंडल की बैठक में लगी मुहर

रांची: झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद प्रदेश के बाजार समितियों को मॉडल बाजार के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत बाजार समिति प्रांगण में सड़क, शौचालय, प्रशासनिक भवन के अलावे जहां मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जायेगा. वहीं जर्जर दुकान और गोदाम की मरम्मति के अलावे खाली पड़े स्थानों पर G+2 दुकान बनाने का निर्णय लिया है.

कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके लिए नाबार्ड एवं सक्षम बाजार समितियों के सावधि जमा से ऋण लेने का निर्णय लेते हुए निदेशक मंडल ने नाबार्ड के नामित सदस्य द्वारा इस निमित्त प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्णय लिया. इस बैठक में प्रबन्ध निदेशक अजय कुमार साव सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर बनेगा आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद निदेशक मंडल की बैठक में बाजार समितियों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कृषि विपणन पर्षद के अध्यक्ष रवीन्द्र सिंह ने बताया कि सभी पांचों प्रमंडलों में दिशोम गुरू शिबू सोरेन की स्मृति में आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जायेगा. इसके अलावे अबुआ किसान समृद्ध योजना के तहत ई-नाम से सम्बद्ध बाजार समितियों को सुदृढ़ करने एवं ई-नाम पोर्टल पर किसानों का निबंधन एवं व्यापार करने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया.

ई-नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपजों का ट्रेड करने वाले एफपीओ एवं प्रगतिशील किसानों को समिति स्तर पर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और अधिनियम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एक बाजार एक उत्पाद को बढ़ावा देने तथा पोस्टहार्वेस्ट योजना के तहत प्रगतिशील किसानों/एफपीओ को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया.