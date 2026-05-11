गिरिडीह में इसरी बाजार हादसा के बाद प्रशासन चौकस, बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
गिरिडीह के इसरी बाजार में ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया था. अब बाजार में दिन में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है.
Published : May 11, 2026 at 6:56 PM IST
गिरिडीहः जिला में डुमरी प्रखंड के इसरी बाजार में चार दिनों पूर्व भीषण हादसा हो गया था. यहां कोयला लदी ट्रक अनियंत्रित होकर बाजार में जा घुसी थी. कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए दर्जनाधिक लोगों को चपेट ने ले लिया था. इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी.
अब ऐसी घटना नहीं हो इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है. अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता एवं एसडीपीओ सुमित प्रसाद की ओर से आयोजित इस बैठक में स्थानीय व्यपारी, ग्रामीण, वाहन मालिकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे. सड़क सुरक्षा को दुरूस्त करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में यातायात नियमों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई.
इस बैठक में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्णय हुआ. बैठक के दौरान एसडीओ संतोष गुप्ता ने लोगों को बताया कि आमलोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह आठ से रात 8 बजे तक डुमरी-इसरी बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. बैठक में उपस्थित लोगों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. लोगों ने मुख्य चौक-चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, अवैध पार्किंग हटाने तथा भारी वाहनों की निगरानी बढ़ाने की मांग की.
क्या कहा एसडीएम ने
एसडीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें तथा तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और लापरवाही से वाहन चलाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाएं.
सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रशासन जल्द ही विशेष अभियान चलाएगी. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा. इस बैठक में मौजूद लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए सड़क सुरक्षा अभियान में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया.
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