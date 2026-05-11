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गिरिडीह में इसरी बाजार हादसा के बाद प्रशासन चौकस, बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

गिरिडीहः जिला में डुमरी प्रखंड के इसरी बाजार में चार दिनों पूर्व भीषण हादसा हो गया था. यहां कोयला लदी ट्रक अनियंत्रित होकर बाजार में जा घुसी थी. कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए दर्जनाधिक लोगों को चपेट ने ले लिया था. इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी.

अब ऐसी घटना नहीं हो इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है. अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता एवं एसडीपीओ सुमित प्रसाद की ओर से आयोजित इस बैठक में स्थानीय व्यपारी, ग्रामीण, वाहन मालिकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे. सड़क सुरक्षा को दुरूस्त करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में यातायात नियमों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई.

जानकारी देते डुमरी एसडीएम (ETV Bharat)

इस बैठक में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्णय हुआ. बैठक के दौरान एसडीओ संतोष गुप्ता ने लोगों को बताया कि आमलोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह आठ से रात 8 बजे तक डुमरी-इसरी बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. बैठक में उपस्थित लोगों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. लोगों ने मुख्य चौक-चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, अवैध पार्किंग हटाने तथा भारी वाहनों की निगरानी बढ़ाने की मांग की.

क्या कहा एसडीएम ने