9 अगस्त को जींद में 25 खाप पंचायतों की बैठक, सामाजिक बुराइयों पर बड़े फैसले की तैयारी
9 अगस्त को कंडेला में जुटेंगी जींद जिले की सभी 25 खाप पंचायतें की बड़ी बैठक होगी.
Published : August 1, 2026 at 1:54 PM IST
जींदः जिले की सभी 25 खाप पंचायतें आगामी 9 अगस्त को गांव कंडेला में एक विशाल सामाजिक महापंचायत आयोजित करेंगी. महापंचायत कंडेला खाप के चबूतरे पर होगी, जिसमें जिलेभर की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, युवा, महिलाएं और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे. महापंचायत में हाल ही में महम चौबीसी की पंचायत में लिए गए सामाजिक निर्णयों की तर्ज पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे.
दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, फिजूलखर्ची पर होगी बैठकः यह जानकारी कंडेला खाप के प्रधान ओमप्रकाश कंडेला और उपप्रधान जगत सिंह रेढू ने जींद की जाट धर्मशाला में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान दी. उन्होंने बताया कि "महापंचायत का मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ रही सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी रोक लगाने और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करना है. पंचायत में नशाखोरी, गन कल्चर, गैंग कल्चर, सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, फिजूलखर्ची, युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, सामाजिक अनुशासन और पारिवारिक संस्कारों जैसे गंभीर मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी. साथ ही समाज में भाईचारा बढ़ाने और नई पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने के लिए भी ठोस निर्णय लिए जाएंगे."
'नशे का कारोबार से युवाओं का भविष्य खतरे में': उपप्रधान जगत सिंह रेढू ने कहा कि "वर्तमान समय में नशा समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है." उन्होंने आरोप लगाया कि "जींद जिले के कई गांवों में खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है."
नशामुक्त समाज बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की उम्मीदः उन्होंने कहा कि महापंचायत में सरकार से मांग की जाएगी कि नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए, उनकी संपत्तियों की जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए. इसके अलावा युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए सामाजिक स्तर पर अभियान शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा.
खाप पदाधिकारियों ने जिले की सभी खाप पंचायतों, सामाजिक एवं किसान संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों से 9 अगस्त को कंडेला पहुंचकर इस सामाजिक सुधार अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया. उनका कहना है कि "यह महापंचायत समाज को नशामुक्त, संस्कारवान और अनुशासित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी.