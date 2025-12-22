ETV Bharat / state

सरगुजा में जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए बड़ी बैठक, छोटे छोटे संगठन एकजुट होकर उठाएंगे आवाज

सोमवार को हुई पहली बैठक में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से कोल ब्लाक, बॉक्साइट खदान, लाइम स्टोन, सीमेंट प्लांट, जैसी तमाम परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को भी बैठक में बुलाया गया. बैठक में लोगों ने तय किया कि अगल अलग आंदोलन करने से हमारी आवाज को अनसुना कर दिया जा रहा है. ऐसे में हमें एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की जरुरत है. बैठक में सभी ने छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन को बचाने पर सहमती जताई और इस दिशा में पहला आन्दोलन 16 जनवरी को सरगुजा में करने की योजना बनाई.

इसी कड़ी में आज सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में कई अलग अलग संगठनों की एकजुट बैठक हुई. बैठक में शामिल होने आए लोगों ने कहा कि रायगढ़, खैरागढ़ और सरगुजा में हो रहे आंदोलन को एकजुटता के साथ अब लड़ा जाएगा. बैठक में सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की रणनीति बनाई गई. आज हुई बैठक में शामिल होने आए संगठनों से जुड़े लोगों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने का लक्ष्य तय किया. बैठक में जल, जंगल और जमीन को उद्योपतियों से बचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रुपरेखा तैयार की.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक वन संपदा से भरपूर राज्य है. यहां जमीन के नीचे कोयले की भरमार है. कई बड़ी बड़ी कोल खदानें यहां दशकों से संचालित हैं. कुछ नए कोल खदानों की भी स्वीकृति शासन से मिल चुकी है. कल कारखानों और कोल माइंस के जरिए हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. लेकिन कुछ लोगों की ये भी दलील है कि कोल माइंस के संचालन से जल, जंगल और जमीन खतरे में पड़ जाएंगे. इसी जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

छोटे छोटे संगठन एकजुट होकर उठाएंगे आवाज (ETV Bharat)

बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी

आज हुई बैठक में शामिल लोगों ने बताया कि उनका आंदोलन सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रहा. अब ये आंदोलन शहरी इलाकों में तक भी पहुंच गया है. बड़ी संख्या में लोग पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं. इस संघर्ष में लम्बे समय से काम कर रहे आलोक शुक्ला भी सरगुजा पहुंचे इसके साथ ही सरगुजा के आदिवासी नेता भानू प्रताप सिंह भी इस आन्दोलन से जुड़ चुके हैं.





बैठक में शामिल होने आए खैरागढ़ के रमाकांत बंजारे

खैरागढ़ से आये रमाकान्त बंजारे कहते हैं की हमारे यहां "लाइम स्टोन की खदान के लिए 5 गांव विचारपुर, पंडरिया, बुन्देली खुर्द और संदी में लाइम स्टोन की खदान खोलने के लिए 11 दिसम्बर को जन सुनवाई होनी थी, वहां तीन फसली जमीन है तो किसानों ने उसका विरोध किया है. हमारी बातें नहीं सुनी गई जिसके बाद हमने तय किया हम 28 तारिख को पर्यावरण प्रदूषण मंडल का घेराव करेंगे. रमाकांत बंजारे कहते हैं कि एसडीएम छुई खदान में दस हजार की संख्या में पहुंचकर लोगों ने आवेदन दिया, इसके बाद जन सुनवाई स्थगित हुई निरस्त नहीं की गई. अभी हम लोगों ने वहां किसान महापंचायत की है, छत्तीसगढ़ पावर और सीमेंट का हब बनने जा रहा है, छत्तीसगढ़ को हम उद्योगपतियों का गढ़ नही बनने देंगे, हम लोग इसी कड़ी में हसदेव आन्दोलन के साथ खड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश में अब हम सब एक साथ खड़े होंगे."

कोरबा के दीपक साहू ने हसदेव पर रखी बात

कोरबा से आये दीपक साहू कहते हैं "कोरबा में तो तीन पीढ़ी से हम कोल माइनिंग देख रहे हैं. वहां 1962 से खदान खुली है. पर पहले और आज के समय में अंतर है. जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यहां तानाशाही रवैया हो गया है, आवाज नहीं उठाई जा सकती. पहले भी यहां आन्दोलन होते थे, खदानें बंद होती थी. लेकिन अभी कोई कंपनी से ये पूछ नही सकता की कौन सी जमीन का कितना मुआवजा देंगे. आज ये पूछ नहीं सकते, अगर आप पूछेंगे तो आप देश द्रोही हैं, आप को जेल हो जायेगी, आप पर यूएपीए लग जाएगा. ये अलग बात है की आप उससे बरी हो जाएंगे लेकिन तब तक आपकी अगली पीढ़ी आ जायेगी."

हसदेव बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोग

हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के रामलाल कहते हैं "पूरे छत्तीसगढ़ से लोग जुड़ रहे हैं हसदेव और आस पास के क्षेत्र को बचाने के लिए, पहले हम अकेले थे लेकिन अब प्रदेश के गांव-गांव तक बात पहुंच गई है. जब पेड़ काटेंगे तो ये सब इकट्ठा हो जायेंगे."





16 जनवरी को धरना प्रदर्शन की तैयारी

सामूहिक संगठन का नेतृत्व कर रहे भानू प्रताप सिंह ने बताया " कोयला, लीथियम, बॉक्साइट, सीमेंट अन्य खदानों से प्रभावित लोग यहां पर आए हुये थे. ये तय हुआ है कि 16 जनवरी को सरगुजा संभाग में धरना दिया जाएगा. जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है इस पर रोक लगाने की मांग होगी."





खदानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी

छत्तीसगढ़ बचाओ संघर्ष समिति से आलोक शुक्ला ने कहा, " छत्तीसगढ़ में जहां भी खदानों का मामला है, जहां अनुसूचित क्षेत्र है. विशेष रूप से वहां पर संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है. ग्राम सभाओं की अवहेलना करके कारपोरेट मुनाफे के लिए प्रशासन काम कर रहा है. लगातार दमन के आधार पर ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है. इसलिए आज ये तय हुआ है की लड़ाई सभी अपने अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं लेकिन सरगुजा संभाग को बचाने के लिए एक सामूहिक विरोध की रूप रेखा आज बनी है. 16 तारीख को एक सांकेतिक आन्दोलन होगा. उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी. हमारी एक ही मांग है कि जो फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव बनाकर पेड़ो की कटाई हो रही है उसको सरकार तत्काल बंद करे और पुलिस का उपयोग कर कार्पोरेट के लिए जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगे."



