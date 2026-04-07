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विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के झारखंड चैप्टर की बैठक, वैश्विक युद्ध को रोक शांति की अपील करने का आया प्रस्ताव

विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो और मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( ETV Bharat )