मसूरी में ट्रैफिक बना प्रशासन के लिए सिरदर्द, अब गृह सचिव की अध्यक्षता में हुआ ये फैसला
मसूरी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यहां होने वाला ट्रैफिक है. पार्किंग की व्यवस्था ना होने से दिक्कत कई गुना बढ़ रही हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 6, 2026 at 10:32 AM IST
देहरादून: पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ता ट्रैफिक जाम प्रशासन के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. पर्यटन सीजन के दौरान हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि शहर की सड़कें घंटों तक जाम रहती हैं और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या के समाधान के लिए अब राज्य सरकार ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है. गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया है.
दरअसल, मसूरी उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. हर साल लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं. गर्मियों और छुट्टियों के मौसम में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे शहर की सीमित संसाधन क्षमता पर अत्यधिक दबाव पड़ता है. यही कारण है कि ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां ट्रैफिक प्रबंधन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है. वर्तमान में मसूरी की स्थायी आबादी लगभग 40 हजार है, लेकिन पर्यटन सीजन में यह संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है.
बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से शहर की सड़कें, पार्किंग स्थल और अन्य बुनियादी सुविधाएं दबाव में आ जाती हैं.आंकड़ों के अनुसार मसूरी में होटल, होम स्टे और अन्य आवासीय इकाइयों को मिलाकर करीब 7,800 कमरे उपलब्ध हैं. पीक टूरिस्ट सीजन में ये कमरे पूरी तरह भर जाते हैं. कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि पर्यटकों को रहने के लिए कमरे तक नहीं मिलते. इसका सीधा अर्थ यह है कि मसूरी अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक पर्यटकों का दबाव झेल रही है.
ट्रैफिक समस्या का सबसे बड़ा कारण पार्किंग की कमी भी है. वर्तमान में मसूरी में लगभग 4 हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, जबकि पर्यटन सीजन के दौरान 6 से 7 हजार तक वाहन शहर में पहुंच जाते हैं. ऐसे में हजारों वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध नहीं हो पाती और वाहन सड़क किनारे खड़े होने लगते हैं. इससे यातायात प्रभावित होता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है.
गृह सचिव के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के आधार पर प्रशासन अब सख्ती से कार्रवाई करेगा और तय योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है.
राहुल आनंद, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, मसूरी
इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. सबसे प्रमुख फैसला चारधाम यात्रा से जुड़े वाहनों के रूट को लेकर लिया गया है. प्रशासन अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रा वाहनों को मसूरी मार्ग का उपयोग करने से रोकने की दिशा में काम करेगा. इसके बजाय उन्हें विकासनगर मार्ग से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. माना जा रहा है कि इससे मसूरी शहर पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम किया जा सकेगा.
बैठक में कमर्शियल टू-व्हीलर वाहनों के संचालन को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है. निर्णय लिया गया है कि ऐसे वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा कमर्शियल टू-व्हीलर संचालन के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया जाएगा ताकि अनावश्यक रूप से वाहनों की संख्या न बढ़े.सरकार ने मसूरी में पार्किंग क्षमता बढ़ाने के लिए भी बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. प्रशासन ने लगभग 800 खाली जमीनों की पहचान की है, जहां भविष्य में पार्किंग विकसित की जा सकती है. इन जमीनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा. पहले चरण में उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बिना किसी अतिरिक्त निर्माण या विकास कार्य के तुरंत पार्किंग शुरू की जा सकती है.
दूसरे चरण में उन जमीनों पर काम किया जाएगा जहां कुछ बुनियादी विकास कार्यों के बाद पार्किंग सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. वहीं जिन जमीनों के उपयोग के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति आवश्यक होगी, उनके लिए भी जल्द से जल्द कागजी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है.बैठक में यह भी तय किया गया कि पार्किंग विकास से जुड़े कार्यों के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. शहरी विकास विभाग की पार्किंग नीति के अनुरूप योजनाओं को लागू किया जाएगा. साथ ही निजी भागीदारी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से भी पार्किंग सुविधाओं के विकास पर सहमति बनी है.
यात्रा सीजन के दौरान आने वाले वाहनों की निगरानी और बेहतर प्रबंधन के लिए परिवहन विभाग और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. इसके तहत आरटीओ कार्यालय यात्रा से जुड़े वाहनों का डेटा पुलिस विभाग के साथ साझा करेगा. इससे वाहनों की पहचान करने, उनकी आवाजाही पर निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट करने में मदद मिलेगी. प्रशासन का मानना है कि इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. हालांकि यह चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, लेकिन पार्किंग क्षमता बढ़ाने, वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने और वैकल्पिक मार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने से स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आने की उम्मीद है.
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