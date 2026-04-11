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रांची में घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था सुधारने को लेकर बैठक, एजेंसियों को बैकलॉग खत्म करने का निर्देश

राजधानी में घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था सुधारने को लेकर बैठक हुई.

Meeting held to improve domestic gas supply system in Ranchi
घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था सुधारने को लेकर बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 11:01 PM IST

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रांचीः घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शनिवार को समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी कुमार रजत ने की. इसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि और उरांव, आनंद व इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

इस बैठक में तीनों गैस एजेंसियों के लंबित डिलीवरी (बैकलॉग) की समीक्षा की गई. समीक्षा में सामने आया कि इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी में 4164, आनंद गैस एजेंसी में 6800 और उरांव गैस एजेंसी में 3733 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी लंबित है. इन सभी के डीएसी नंबर भी जारी हो चुके हैं.

इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि लंबित डिलीवरी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर समय पर पहुंचाया जाए. साथ ही IOCL के प्रतिनिधि को एजेंसियों को पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि वितरण में किसी तरह की बाधा न आए.

Meeting held to improve domestic gas supply system in Ranchi
घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था सुधारने को लेकर बैठक (ETV Bharat)

उपभोक्ताओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए गैस एजेंसियों को होम डिलीवरी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया. जिससे लोगों को घर बैठे गैस सिलेंडर मिल सके और वितरण केंद्रों पर भीड़ कम हो.

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