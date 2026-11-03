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बिहार में जल्द शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा, पटना समेत इन चार जिलों से होगा आगाज

पटना: बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक नई पहल होने जा रही है. राज्य में जल्द ही भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी. इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को टैक्सी और ऑटो बुकिंग के लिए एक नया विकल्प मिलेगा. वहीं, स्थानीय टैक्सी और कैब चालकों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा.

सरकार ने नवंबर महीने के अंत तक इस सेवा की शुरुआत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. भारत टैक्सी सेवा को लेकर यात्रियों के लिए कस्टमर एप को एक्टिवेट कर दिया गया है और इसकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है. अब इसके संचालन से जुड़ी अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पहले चरण में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में इस सेवा को शुरू करने की योजना है.

परिवहन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक

भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत को लेकर सोमवार को विश्वेश्वरैया भवन में परिवहन सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रस्तावित लॉन्च, वाहन एवं चालक पंजीकरण, परमिट से संबंधित नियमों के अनुपालन, आईटी प्लेटफॉर्म और प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा की गई. परिवहन सचिव ने सभी संबंधित विभागों और संगठनों को आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेष तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिए.

''भारत टैक्सी सेवा शुरू होने से यात्रियों और टैक्सी चालकों दोनों को परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा. इससे मौजूदा टैक्सी सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीक आधारित सुविधाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इस सेवा को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा''. -राज कुमार, परिवहन सचिव



चार जिलों में पहले चरण में होगी शुरुआत

राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि भारत टैक्सी सेवा को पहले चरण में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में शुरू करने की योजना है. इसके लिए ऑटो और कैब एसोसिएशन का सहयोग लिया जाएगा. अधिक से अधिक स्थानीय चालकों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा.



2,005 टैक्सी चालक प्लेटफॉर्म से जुड़े

भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु ने बताया कि बिहार में अब तक करीब 2,005 टैक्सी चालक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं. उन्होंने बताया कि भारत टैक्सी का संचालन सारथी-मालिक सहकारी मॉडल के तहत किया जाता है. इसमें टैक्सी चालक केवल सेवा देने वाले ड्राइवर नहीं होते, बल्कि सहकारी समिति के सदस्य और हिस्सेदार भी बन सकते हैं. उन्हें समिति के प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिलता है.