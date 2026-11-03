बिहार में जल्द शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा, पटना समेत इन चार जिलों से होगा आगाज
BHARAT TAXI SERVICE PATNA: बिहारवासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें नवंबर के अंत तक भारत टैक्सी सेवा की सुविधा मिलेगी. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : November 3, 2026 at 11:13 AM IST
पटना: बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक नई पहल होने जा रही है. राज्य में जल्द ही भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी. इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को टैक्सी और ऑटो बुकिंग के लिए एक नया विकल्प मिलेगा. वहीं, स्थानीय टैक्सी और कैब चालकों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा.
भारत टैक्सी सेवा पटना समेत चार जिलों में होगी शुरू
सरकार ने नवंबर महीने के अंत तक इस सेवा की शुरुआत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. भारत टैक्सी सेवा को लेकर यात्रियों के लिए कस्टमर एप को एक्टिवेट कर दिया गया है और इसकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है. अब इसके संचालन से जुड़ी अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पहले चरण में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में इस सेवा को शुरू करने की योजना है.
परिवहन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत को लेकर सोमवार को विश्वेश्वरैया भवन में परिवहन सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रस्तावित लॉन्च, वाहन एवं चालक पंजीकरण, परमिट से संबंधित नियमों के अनुपालन, आईटी प्लेटफॉर्म और प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा की गई. परिवहन सचिव ने सभी संबंधित विभागों और संगठनों को आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेष तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिए.
''भारत टैक्सी सेवा शुरू होने से यात्रियों और टैक्सी चालकों दोनों को परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा. इससे मौजूदा टैक्सी सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीक आधारित सुविधाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इस सेवा को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा''. -राज कुमार, परिवहन सचिव
चार जिलों में पहले चरण में होगी शुरुआत
राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि भारत टैक्सी सेवा को पहले चरण में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में शुरू करने की योजना है. इसके लिए ऑटो और कैब एसोसिएशन का सहयोग लिया जाएगा. अधिक से अधिक स्थानीय चालकों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इससे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा.
2,005 टैक्सी चालक प्लेटफॉर्म से जुड़े
भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु ने बताया कि बिहार में अब तक करीब 2,005 टैक्सी चालक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं. उन्होंने बताया कि भारत टैक्सी का संचालन सारथी-मालिक सहकारी मॉडल के तहत किया जाता है. इसमें टैक्सी चालक केवल सेवा देने वाले ड्राइवर नहीं होते, बल्कि सहकारी समिति के सदस्य और हिस्सेदार भी बन सकते हैं. उन्हें समिति के प्रबंधन बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिलता है.
क्या है भारत टैक्सी सेवा
भारत टैक्सी एक मोबाइल एप आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा है. इसका संचालन सहकारी मॉडल पर किया जाता है. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्री मोबाइल एप पर टैक्सी और ऑटो बुक कर सकेंगे. साथ ही उन्हें किराये और वाहन की उपलब्धता की जानकारी भी मिलेगी. इस व्यवस्था में चालकों को प्रति राइड कमीशन कटौती से राहत देने का प्रावधान है. इस सेवा के शुरू होने से स्थानीय ऑटो और कैब चालकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा. वहीं, महिला यात्रियों समेत सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा.
मीटिंग में इन लोगों की रही मौजूदगी
बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, पटना नगर आयुक्त यशपाल मीणा, डीआईजी ट्रैफिक सुशांत कुमार सरोज, पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल, भारत टैक्सी के प्रतिनिधि, बिहार मोटर कैब ड्राइवर्स यूनियन और पटना कैब ड्राइवर्स यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
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