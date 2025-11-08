ETV Bharat / state

धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, उलिहातू और खूंटी में होंगे कई राजकीय कार्यक्रम, तैयारियों में जुटा प्रशासन

खूंटीः झारखंड स्थापना की 25वीं वर्षगांठ और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत शिविरों के आयोजन संबंधित तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभागार में डीसी आर. रॉनिटा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई.

डीसी ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने का यह विशेष अवसर राज्य और जिले के गौरव का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रम सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं सफल ढंग से आयोजित हो. उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ करने का निर्देश दिया.

जानकारी देते उप विकास आयुक्त आलोक दुबे (Etv Bharat)

11 नवंबर से कार्यक्रम की होगी शुरुआत

डीसी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए बताया कि 11 नवंबर से ही कार्यक्रमों की शुरुआत होगी. इस दौरान 'रन फॉर झारखंड', प्रचार वाहन के माध्यम से कार्यक्रमों की जानकारी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति, विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रांकन, क्विज प्रतियोगिताएं, पर्यटन स्थलों तक साइकिल रैली, ट्रेकिंग जैसे विविध कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे.

इस वर्ष 15 नवंबर को उलिहातू, खूंटी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को राजकीय बिरसा महोत्सव के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा. वहीं 15 नवंबर को ही कचहरी मैदान में विकास मेले का भी आयोजन किया जाएगा. डीसी ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि उक्त सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जाए.

आमजनों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान