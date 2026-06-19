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पांचना बांध विवाद सुलझाने की कवायद तेज, दोनों पक्षों से वार्ता, सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट

बैठक में दोनों पक्षों को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

People from both sides present in the meeting on Panchana Dam issue
पांचना बांध मुद्दे पर बैठक में उपस्थित दोनों पक्षों के लोग (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 8:51 PM IST

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भरतपुर: संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर विवाद सुलझाने की दिशा में शुक्रवार को अहम बैठक हुई. इसमें कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आमने-सामने बैठाकर विस्तार से चर्चा की गई. हालांकि, बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका, लेकिन प्रशासन ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई. वार्ता की रिपोर्ट जल्द सरकार को भेजी जाएगी.

संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया ने बताया कि पांचना बांध में जल वितरण को लेकर लंबे समय से बने गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के करीब 11-11 प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया गया था. सभी पक्षों ने अपनी बातें विस्तार से रखीं. विभिन्न बिंदुओं पर गंभीर चर्चा हुई. प्रशासन का प्रयास है कि बातचीत और आपसी सहमति के जरिए विवाद का समाधान निकाला जाए. इसी कारण दोनों पक्षों को एक मंच पर लाकर उनकी बात सुनी. बैठक में कई मुद्दों पर सार्थक संवाद हुआ.

संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया बोलीं... (ETV Bharat Bharatpur)

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धरना समाप्त करने की अपील: संभागीय आयुक्त ने आंदोलनरत पक्ष से आग्रह किया कि वे धरना-प्रदर्शन और पड़ाव जैसी गतिविधियां समाप्त करें. समस्या का स्थायी समाधान केवल संवाद और वार्ता से ही संभव है. प्रशासन सभी पक्षों की चिंताओं को गंभीरता से सुन रहा है और समाधान के लिए प्रयासरत है.

अगले माह तक डीपीआर: प्रशासन ने प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य सरकार ने पांचना परियोजना से जुड़े कार्यों के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को जुलाई तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और अक्टूबर तक कार्य धरातल पर उतारने की योजना है.

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सरकार लेगी निर्णय: प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. हाईकोर्ट के निर्देशों और नहरों में पानी छोड़ने के सवाल पर संभागीय आयुक्त ने कहा- आज हुई चर्चा और दोनों पक्षों के सुझावों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा. इसके बाद सरकार के स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा. प्रशासन बैठक के सभी निष्कर्ष और सुझाव सरकार तक पहुंचाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

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