ETV Bharat / state

SIR को लेकर देवघर और रामगढ़ में आयोजित हुई बैठक, सफल क्रियान्वयन के लिए डीसी ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश

देवघर और रामगढ़ में एसआईआर के सफल संचालन और क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया.

SIR IMPLEMENTATION IN JHARKHAND
एसआईआर को लेकर जिले में बैठक का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 29, 2026 at 8:48 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर/रामगढ़: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के सफल संचालन और क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

बैठक के दौरान उपायुक्त ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक और व्यावहारिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की. इसके अलावा बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने समय सीमा पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने, अशुद्धियों को सुधारने या नाम बनाए रखने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. उन्होंने जिले के तमाम नागरिकों और विशेषकर पहली बार वोटर बनने जा रहे युवाओं से अपील की कि वे इस निर्धारित समयावधि के भीतर अपना गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) अनिवार्य रूप से भरें.

7Deoghar DC meeting
एसआईआर को लेकर देवघर डीसी की बैठक (Etv Bharat)

आगे उपायुक्त ने साफ किया कि समय पर गणना प्रपत्र भरने से ही पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची-2026 में शामिल किया जा सकेगा. इसके साथ ही, जो लोग पहले से मतदाता हैं, वे भी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम सूची में सुरक्षित बना रहे. इसके उन्होंने कहा कि एक-एक पात्र मतदाता का नाम जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे.

वैध वोटरों के नहीं हटेंगे नाम

वहीं बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों ने भी अपनी शंकाओं और समस्याओं को पदाधिकारी के सामने रखा. जिस पर पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जो वैध पात्र हैं, वैसे वोटरों का नाम नहीं हटाया जायेगा. मतदाता पुनर्निरक्षण की प्रक्रिया को लेकर मधुपुर, मार्गोमुंडा, सारठ, पालाज़ोरी, करमाटांड के वॉलिंटियर्स ऑन को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए है. फील्ड वर्क, तकनीकी बारीकियां और मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं सुधारने के प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई.

सीखी गई बातों का अनुपालन करें वॉलिंटियर्स

सभी वॉलिंटियर्स को निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातों का अनुपालन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करें. इस बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सागरी बराल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, सहित निर्वाचन कार्यालय के अन्य अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

रामगढ़ में SIR को लेकर बैठक

वहीं रामगढ़ जिले में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से 30 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) अभियान की शुरुआत होगी. इस अभियान के तहत 29 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उसे भरवाकर प्राप्त करेंगे. इस दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाएगा.

जानकारी देते हुए डीसी ऋतुराज (Etv Bharat)

डीसी ऋतुराज ने बैठक में दिए दिशा निर्देश

सोमवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि हर मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां दी जाएंगी. एक प्रति भरकर बीएलओ को जमा करनी होगी जबकि दूसरी प्रति रसीद के रूप में मतदाता को वापस दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर रह रहे छात्र, प्रवासी श्रमिक अथवा अन्य अनुपस्थित मतदाता भी अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य या ईसीआईनेट (ECINET) पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

केवल चिन्हित मतदाताओं से मांगे जाएंगे जरूरी दस्तावेज

उपायुक्त ने बताया कि सत्यापन की प्रक्रिया 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक चलेगी. इस दौरान केवल चिन्हित मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिन मतदाताओं का नाम पूर्व विशेष पुनरीक्षण सूची में दर्ज है, उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी जबकि नए अथवा सूची में शामिल नहीं रहे मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति देनी होगी.

81.62% मतदाताओं की मैपिंग पूरी

उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी. इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी. जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7,55,455 मतदाता हैं. इनमें से 6,16,585 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जो 81.62% है जबकि 1,38,870 मतदाताओं का कार्य अभी बाकी है.

मतदान केंद्रों पर BLO और BLA की बैठक

अभियान को लेकर 30 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) की बैठक आयोजित होगी. इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई प्रचार सामग्री का वाचन किया जाएगा और #JharkhandSIR हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसमें ईएलसी सदस्य, मतदाता, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय प्रतिनिधि भी भाग लेंगे.

उपायुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान सभी संबंधित अधिकारी और कर्मी ईसीआईनेट मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकें. उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से इस अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी जानकारी या सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950, ईसीआईनेट पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- धनबाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दौरा, ईवीएम सुरक्षा और मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा की

रांची में SIR के खिलाफ सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन : वोटर लिस्ट से नाम हटाने का लगाया आरोप

झारखंड में SIR: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ की ऑनलाइन बैठक, दिया गया प्रशिक्षण

TAGGED:

SIR IN JHARKHAND
SIR MEETING ORGANISED IN RAMGARH
डीसी की राजनीतिक दलों के साथ बैठक
एसआईआर के सफल संचालन पर बैठक
IMPLEMENTATION OF SIR IN DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.