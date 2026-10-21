FJCCI और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक, झारखंड में आयात-निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा
व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए FJCCI और विदेश मंत्रालय के निदेशक के साथ बैठक हुई. रिपोर्ट भुवन किशोर झा.
Published : October 21, 2026 at 8:49 PM IST
रांची: झारखंड में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से FJCCI और 2011 बैच के आईएफएस अधिकारी एवं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निदेशक (ओशिनिया) अनिमेष चौधरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. चैंबर भवन में हुई बैठक में झारखंड से आयात-निर्यात की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राज्य के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने और निर्यातकों को आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई.
झारखंड से निर्यात संबधी समस्याओं पर चर्चा
बैठक के दौरान चैम्बर के पदाधिकारियों ने झारखंड से निर्यात में आने वाली समस्याओं को प्रमुखता से रखा और निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने, व्यापारिक सुविधाओं का विस्तार करने तथा राज्य के उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए.
विकास और निर्यात को प्रोत्साहित करना
इस मौके पर अनिमेष चौधरी ने भी इन विषयों पर अपने विचार साझा किए और व्यापारिक संभावनाओं को विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने आश्वस्त किया कि झारखंड चैंबर के साथ भविष्य में भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखते हुए व्यापारिक सुविधाओं के विकास और निर्यात को प्रोत्साहित करने की दिशा में आवश्यक सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे.
चैम्बर अध्यक्ष ने झारखंड के बारे में दी जानकारी
चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने इस मौके पर कहा कि झारखंड में उद्योग, खनिज, कृषि आधारित उत्पादों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में व्यापक संभावनाएं हैं. जरूरत है कि हमारे उद्यमियों और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए बेहतर अवसर और अनुकूल सुविधाएं मिले. उन्होंने निर्यात के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को साझा किया और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए.
व्यापार एवं उद्योग के लिए नए अवसर
उन्होंने आगे बताया कि विदेश मंत्रालय के साथ इस प्रकार का संवाद झारखंड के व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए नए अवसर खोल सकता है. हमें विश्वास है कि निरंतर समन्वय के माध्यम से निर्यात संबंधी बाधाओं को दूर करने, नए व्यापारिक संपर्क विकसित करने और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायता मिलेगी.
निर्यात क्षमता को नई दिशा देने का प्रयास
चैम्बर अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि ऐसे संवाद से झारखंड के निर्यातकों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने तथा राज्य की निर्यात क्षमता को नई दिशा देने में मदद मिलेगी. इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल, सह सचिव अमित शर्मा, सह सचिव पूजा ढाढा, कोषाध्यक्ष नवजोत अलंग और विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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