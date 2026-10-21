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FJCCI और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक, झारखंड में आयात-निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा

अनिमेष चौधरी को सम्मानित करते FJCCI के पदाधिकारी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से FJCCI और 2011 बैच के आईएफएस अधिकारी एवं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निदेशक (ओशिनिया) अनिमेष चौधरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. चैंबर भवन में हुई बैठक में झारखंड से आयात-निर्यात की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राज्य के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने और निर्यातकों को आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई.

झारखंड से निर्यात संबधी समस्याओं पर चर्चा