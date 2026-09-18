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धनबाद में भू-धंसान पर हंगामेदार बैठक, प्रभावितों के पुनर्वास पर जोर, IIT (ISM) करेगा इलाके का वैज्ञानिक आकलन

धनबाद: जिले के कतरास के छाताबाद में भू-धंसान की समस्या को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन, बीसीसीएल और प्रभावित ग्रामीणों के बीच लंबी बैठक हुई. बाघमारा सभागार में अंचल अधिकारी के नेतृत्व में हुई बैठक में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और भू-धंसान वाले इलाके को सुरक्षित बनाने को लेकर चर्चा हुई.

ग्रामीणों और BBCL अधिकारियों के बीच नोकझोंक

बैठक के दौरान कई बार माहौल गरम भी हुआ. कभी ग्रामीणों और बीसीसीएल अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, तो कभी ग्रामीण आपस में ही अपनी मांगों को लेकर उलझते नजर आए. हालांकि, बैठक के बाद भी प्रभावित ग्रामीणों को तत्काल समाधान नहीं मिल सका, लेकिन प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से आश्वासन जरूर दिया गया हैं.

भू-धंसान पर आयोजित बैठक में पुनर्वास पर जोर (Etv Bharat)

मौजूदा क्षेत्र में रहना सुरक्षित नहीं: ग्रामीण

ग्रामीणों की प्रमुख मांग थी कि भू-धंसान से प्रभावित इलाके की जांच कर वहां हुई खुदाई को मिट्टी से भरने का काम कराया जाए. ग्रामीणों का कहना था कि यदि मौजूदा क्षेत्र में रहना सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें आसपास ही सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, ताकि उनके रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर न पड़े.

समस्या केवल छाताबाद तक सीमित नहीं: सतनाकर आनंद

वहीं, बीसीसीएल एरिया-3 के महाप्रबंधक ने बताया कि समस्या केवल छाताबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कोयलांचल क्षेत्र में कई स्थानों पर जमीन के नीचे की स्थिति चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि इलाके की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करने की जिम्मेदारी आईआईटी (आईएसएम) धनबाद को दी गई है. करीब 15 से 20 दिनों में रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

प्रभावित लोगों के लिए अटल क्लिनिक में राहत व्यवस्था

महाप्रबंधक ने फिलहाल प्रभावित परिवारों से सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोगों की जान की सुरक्षा जरूरी है. प्रभावित लोगों के लिए अटल क्लिनिक में राहत व्यवस्था की गई है, जहां रहने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. बीसीसीएल की ओर से शुक्रवार को एक टीम भेजकर प्रभावित इलाके का सर्वे भी कराया जाएगा. सर्वे के बाद जमीन की स्थिति और खतरे का आकलन करते हुए आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा.