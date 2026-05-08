चास में बिजली संकट से जनता त्राहिमाम, मेयर ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दी चेतावनी
बोकारो के चास में बिजली समस्या को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों ने बैठक की.
Published : May 8, 2026 at 9:12 PM IST
बोकारो: चास नगर निगम क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और अधूरे पड़े कार्यों को लेकर नगर निगम कार्यालय में माहौल अचानक गरमा गया. महापौर भोलू पासवान और उप महापौर पूजा कुमारी सिंह की मौजूदगी में हुई महत्वपूर्ण बैठक में वार्ड पार्षदों ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली.
वार्ड पार्षदों का कहना था कि बिजली विभाग के पदाधिकारी बिजली की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. बिजली विभाग के कर्मचारी भी व्यवस्था की कमी का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं. वहीं आम जनता को गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या के साथ-साथ पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है.
बैठक के दौरान पार्षदों ने कहा कि शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से आम लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल व्यवस्था को लेकर सामने आई, क्योंकि बिजली नहीं रहने से कई जगहों पर पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है.
बैठक में महापौर भोलू पासवान ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दो टूक कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, “चास की जनता हर साल करीब 3 करोड़ रुपये बिजली बिल देती है, लेकिन बदले में लोगों को नियमित बिजली तक नहीं मिल रही.”
महापौर ने कहा कि पूरे चास नगर निगम क्षेत्र को लगभग 60 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि विभाग सिर्फ 40 मेगावाट ही उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इस मुद्दे को ऊर्जा सचिव के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा. बैठक के बाद यह साफ संकेत मिल गया कि अब चास में बिजली संकट को लेकर नगर निगम आर-पार के मूड में है.
ये भी पढ़ें-
बिजली संकट को लेकर झारखंड चैंबर ने जेबीवीएनएल सीएमडी से की शिकायत, मिला परेशानी दूर करने का आश्वासन
पानी और बिजली संकट को लेकर रामगढ़ में भाजपा का आक्रोश मार्च, हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी
कोडरमा में पावर प्लांट, फिर भी नहीं मिल रही बिजली, चिलचिलाती धूप और बिजली कटौती से लोगों का जीना हुआ मुहाल