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चास में बिजली संकट से जनता त्राहिमाम, मेयर ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दी चेतावनी

बैठक करते चास मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: चास नगर निगम क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और अधूरे पड़े कार्यों को लेकर नगर निगम कार्यालय में माहौल अचानक गरमा गया. महापौर भोलू पासवान और उप महापौर पूजा कुमारी सिंह की मौजूदगी में हुई महत्वपूर्ण बैठक में वार्ड पार्षदों ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली.

वार्ड पार्षदों का कहना था कि बिजली विभाग के पदाधिकारी बिजली की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. बिजली विभाग के कर्मचारी भी व्यवस्था की कमी का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं. वहीं आम जनता को गर्मी के मौसम में बिजली की समस्या के साथ-साथ पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है.

चास मेयर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बैठक के दौरान पार्षदों ने कहा कि शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से आम लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सबसे ज्यादा परेशानी पेयजल व्यवस्था को लेकर सामने आई, क्योंकि बिजली नहीं रहने से कई जगहों पर पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है.

बैठक में महापौर भोलू पासवान ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दो टूक कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, “चास की जनता हर साल करीब 3 करोड़ रुपये बिजली बिल देती है, लेकिन बदले में लोगों को नियमित बिजली तक नहीं मिल रही.”