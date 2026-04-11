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महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए बैठक, डीसी बोले- जनता को कानून की जानकारी होना जरूरी

देवघर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बैठक हुई. जिसमें जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने पर भी जोर दिया गया.

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महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मीटिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 10:39 AM IST

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देवघर: जिले में महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही हैं. इसी को लेकर जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरव ने एक महत्वपूर्ण बैठक की. जिसमें जिले की महिलाओं और बच्चों को कानूनी जानकारी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर चर्चा की गई.

कानून सिर्फ दंड देने का अधिकारी नहीं- डीसी

उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जनता को कानून की जानकारी होना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि कानून सिर्फ दंड देने का अधिकारी नहीं बल्कि विकास के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है.

जानकारी देते डीसी नमन प्रियेश लकड़ा (Etv Bharat)

कर्मचारियों को दी गई कई जानकारियां

बैठक में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानून के बारे में चर्चा की गई. महिलाओं को घरेलू हिंसा और युवाओं को नशा सेवन से कैसे बचाया जाए, इसको लेकर भी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारियों को कई जानकारियां दीं.

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं. वैसी योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी हैं, उस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है.

हर एक महिला को योजनाओं का लाभ दिलाएं

महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग को हिदायत दी गई है कि जिले की एक-एक महिला को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं ताकि हमारे जिले के आदिवासी और आने वाला भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित रह सके.

गौरतलब है कि आज भी देवघर में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मजदूरी करने को विवश हैं. जरूरत है कि जिला प्रशासन ऐसे कार्यशाला के माध्यम से कोई ठोस कदम उठाए ताकि देवघर के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी सशक्त और सजग हो सकें.

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