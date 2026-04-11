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महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए बैठक, डीसी बोले- जनता को कानून की जानकारी होना जरूरी

महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मीटिंग ( Etv Bharat )

देवघर: जिले में महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही हैं. इसी को लेकर जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरव ने एक महत्वपूर्ण बैठक की. जिसमें जिले की महिलाओं और बच्चों को कानूनी जानकारी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर चर्चा की गई.

कानून सिर्फ दंड देने का अधिकारी नहीं- डीसी

उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जनता को कानून की जानकारी होना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि कानून सिर्फ दंड देने का अधिकारी नहीं बल्कि विकास के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है.

जानकारी देते डीसी नमन प्रियेश लकड़ा (Etv Bharat)

कर्मचारियों को दी गई कई जानकारियां

बैठक में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानून के बारे में चर्चा की गई. महिलाओं को घरेलू हिंसा और युवाओं को नशा सेवन से कैसे बचाया जाए, इसको लेकर भी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारियों को कई जानकारियां दीं.

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं. वैसी योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी हैं, उस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है.