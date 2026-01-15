दिल्ली की मुलाकात पर सियासी सवाल, टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी की मीटिंग सिर्फ औपचारिक या छत्तीसगढ़ में बदलाव का संकेत?
ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है. 14 जनवरी को प्रदेशभर में ब्लॉक प्रमुखों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की कवायद शुरू हो चुकी है. इसी बीच दिल्ली में टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी की मुलाकात ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये कि क्या यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी, या इसके पीछे छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर कोई बड़ी रणनीति और बड़ा फैसला छिपा है.
ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद क्यों अहम हो गई ये मुलाकात
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हाल ही में सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुखों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने का दावा किया है. माना जा रहा है कि यह पूरी कवायद आने वाले राजनीतिक संघर्ष और आंदोलनों की जमीन तैयार करने के लिए की जा रही है. ऐसे समय में टीएस सिंहदेव की राहुल गांधी से मुलाकात ने कई तरह के राजनीतिक संकेत दे दिए हैं.
क्या सिर्फ जिम्मेदारी के लिए हुई थी मुलाकात? या कुछ और भी हुआ?
टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उन्हें तमिलनाडु और पुडुचेरी की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी का धन्यवाद किया है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इतनी बड़ी मुलाकात सिर्फ एक नई जिम्मेदारी के लिए नहीं हो सकती. सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदरूनी हालात, गुटबाजी और भविष्य की रणनीति पर भी बात हुई.
धान खरीदी मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी
इस समय छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना हुआ है. कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है. सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति भी बन रही है. ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली की इस मुलाकात में आंदोलन की टाइमिंग और उसका स्वरूप तय किया गया ?
राहुल-प्रियंका के दौरे से पहले होमवर्क तो नहीं?
फरवरी और मार्च में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की चर्चा पहले से ही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिंहदेव की यह मुलाकात उसी दौरे का “पॉलिटिकल होमवर्क” हो सकती है, जिसमें यह तय किया गया हो कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और संगठन को किस दिशा में ले जाना है.
संगठन में बदलाव के भी संकेत
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में जिला और प्रदेश स्तर की कमेटियों को और मजबूत करने के साथ-साथ कुछ बड़े संगठनात्मक बदलावों पर भी चर्चा हुई है. हालांकि पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मुलाकात के टाइमिंग ने इन अटकलों को और हवा दे दी है.
सवाल वही: मुलाकात सामान्य या सियासी तूफान की आहट
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी? या फिर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस राजनीति में किसी बड़े बदलाव की पटकथा दिल्ली में लिखी जा चुकी है? क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ज्यादा आक्रामक तेवर में नजर आएगी?
छत्तीसगढ़ की राजनीति में बढ़ेगी गर्मी!
इतना तय है कि ब्लॉक नियुक्तियों, दिल्ली की इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग और आने वाले बड़े नेताओं के दौरों के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति अब और ज्यादा गरमाने वाली है. आने वाले हफ्तों में कई चौंकाने वाले राजनीतिक फैसले और एलान हो सकते हैं.