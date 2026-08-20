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अचानक नीतीश कुमार से मिलने 7 सर्कुलर रोड पहुंचे मोकामा विधायक अनंत सिंह

पटना : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड अचानक पहुंच गए. दोनों के बीच गर्म जोशी से मुलाकात हुई है. दोनों ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया.

नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह : नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच लगभग 15 मिनट तक बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद अनंत सिंह का बयान खूब चर्चा में रहा था. अनंत सिंह ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाए जाने से बिहार के लोग खुश नहीं है.

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बांकीपुर चुनाव को लेकर चर्चाओं में रहा है बयान : अनंत सिंह बांकीपुर चुनाव परिणाम को लेकर जनता की नाराजगी की बातें कह रहे हैं. उनका कहना है कि जनता नाराज है और इसलिए उपचुनाव में एनडीए को हार मिली है. अनंत सिंह नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में किए गए काम की हमेशा तारीफ किया करते हैं. जदयू विधायत अपने वेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. प्रशांत किशोर की भी चुनाव जीतने पर तारीफ की थी.