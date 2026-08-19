साइबर अपराध रोकने को बैंकों की निगरानी बढ़ी, म्यूल अकाउंट के फिजिकल वेरिफिकेशन पर जोर
साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के बीच एक बैठक हुई.
Published : August 19, 2026 at 7:50 PM IST
धनबाद: बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस और बैंक मिलकर काम करेंगे. साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक के तहत बुधवार को धनबाद समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की. बैठक में साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक अकाउंट, फर्जी सिम कार्ड और चोरी के मोबाइल फोन जैसे माध्यमों पर विस्तार से चर्चा हुई.
पुलिस ने बैंकों से नए खातों की समय-समय पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की. साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार बैंकिंग संस्थानों के साथ समन्वय बढ़ा रही है. इसी क्रम में आयोजित इस बैठक में बैंक अधिकारियों को साइबर अपराध से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया.
ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने कहा कि साइबर अपराध में चोरी के मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल बड़ी चुनौती बना हुआ है. अपराधी इन्हीं माध्यमों का सहारा लेकर ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करते हैं और फिर उसे निकालकर जांच एजेंसियों से बचने की कोशिश करते हैं.
बैठक में सबसे अधिक चर्चा म्यूल बैंक अकाउंट को लेकर हुई. ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से जुड़े पैसों के लेनदेन के लिए किया जाता है. कई बार अपराधी दूसरे लोगों को कमीशन या पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवाते हैं और बाद में उसी खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम के लिए करते हैं.
पुलिस ने बैंकों से अपील की कि नए खुले खातों पर केवल दस्तावेजों के आधार पर ही निर्भर न रहें, बल्कि जरूरत के अनुसार खाताधारक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जाए. इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि खाता वास्तव में संबंधित व्यक्ति ने ही खुलवाया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है.
बैंकों की ओर से इस दिशा में सहयोग का भरोसा दिया गया है. नए खुले बचत खातों की समय-समय पर जांच की जाएगी. खाताधारक के मोबाइल नंबर, पते और अन्य जरूरी विवरणों का सत्यापन किया जाएगा. साथ ही, खाते में होने वाले असामान्य लेनदेन पर भी नजर रखने पर जोर दिया गया.
पुलिस के मुताबिक साइबर अपराध के कई मामलों में ऐसे लोग भी सामने आते हैं, जिन्हें अपने बैंक खाते के गलत इस्तेमाल की जानकारी तक नहीं होती. वहीं, कुछ लोग कमीशन के लालच में जानबूझकर अपना खाता दूसरे लोगों को उपलब्ध करा देते हैं. दोनों ही स्थितियों में बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए होने पर खाताधारक जांच के दायरे में आ सकता है.
ग्रामीण एसपी ने कहा कि यदि बैंक के पास खाता खोलने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज वैध हैं, तो बैंक अधिकारी सिर्फ इसी आधार पर खाता खोलने से इनकार नहीं कर सकते. ऐसे में फिजिकल वेरिफिकेशन और खाते की गतिविधियों की निगरानी साइबर अपराध की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर किसी बैंक को किसी खाते में संदिग्ध गतिविधि नजर आती है या उसे म्यूल अकाउंट होने का संदेह होता है, तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी. बैंक संबंधित थाना, डीएसपी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं. इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी.
इसके अलावा फर्जी सिम कार्ड और चोरी के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. पुलिस का मानना है कि साइबर अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए केवल ठगी के मामलों की जांच करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन माध्यमों पर भी प्रहार करना जरूरी है, जिनका इस्तेमाल अपराधी ठगी को अंजाम देने और रकम के लेनदेन के लिए करते हैं.
फिलहाल सिंदरी अनुमंडल क्षेत्र के बैंक प्रबंधकों के साथ यह बैठक की गई है. पुलिस की योजना है कि बाघमारा, निरसा और अन्य अनुमंडल क्षेत्रों में भी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त रणनीति तैयार की जाए.
ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस और बैंकिंग संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है. संदिग्ध बैंक खातों की समय पर पहचान, खाताधारकों का फिजिकल वेरिफिकेशन और संदिग्ध लेनदेन की तत्काल सूचना मिलने से साइबर अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी.
साइबर अपराधियों के लिए बैंक खाते ठगी की रकम को इधर-उधर करने का अहम जरिया बन चुके हैं. ऐसे में बैंकिंग सिस्टम में निगरानी बढ़ाने और म्यूल अकाउंट की पहचान करने से अपराधियों की राह मुश्किल हो सकती है. पुलिस और बैंक के बीच बेहतर समन्वय के साथ संदिग्ध खातों पर समय रहते कार्रवाई हुई तो साइबर ठगी के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है.
यह भी पढ़ें:
स्कूल से गांव तक साइबर सुरक्षा की पाठशाला, 35 लाख लोगों तक पहुंचेगा जागरूकता संदेश
जामताड़ा मॉडल की आहट से धनबाद पुलिस अलर्ट: साइबर अपराध पर सख्ती, बच्चों के लिए साइबर पाठशाला और गांवों में रात्रि चौपाल