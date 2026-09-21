ETV Bharat / state

क्या सियासी पिच पर उतरेंगे मो. शमी? दिल्ली में जयंत चौधरी से मुलाकात; अमरोहा में हलचल

अमरोहा: क्रिकेटर मोहम्मद शमी और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है. इस मीटिंग ने जिले में सियासी हलचल तेज कर दी है. दिल्ली में हुई मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद यह चर्चा हो रही है कि क्या शमी विधानसभा चुनाव 2027 से सियासी पिच पर कदम रखने जा रहे हैं? हालांकि मोहम्मद शमी या राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से मुलाकात के आशय को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है.

खासतौर पर अमरोहा में इस मुलाकात को 2027 के विधानसभा चुनाव के संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है. अमरोहा सदर विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर अलीनगर गांव के रहने वाले मोहम्मद शमी की अपने क्षेत्र में अलग पहचान है.

क्रिकेट के मैदान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले शमी अमरोहा के हीं रहने वाले हैं. अब जयंत चौधरी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमरोहा सदर सीट से शमी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. रालोद ने अभी अमरोहा से कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है. इसलिए फिलहाल इसे राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है. इससे पहले मोहम्मद शमी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हो चुकी है.