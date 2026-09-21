क्या सियासी पिच पर उतरेंगे मो. शमी? दिल्ली में जयंत चौधरी से मुलाकात; अमरोहा में हलचल
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमरोहा सदर सीट से शमी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:04 AM IST
अमरोहा: क्रिकेटर मोहम्मद शमी और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है. इस मीटिंग ने जिले में सियासी हलचल तेज कर दी है. दिल्ली में हुई मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद यह चर्चा हो रही है कि क्या शमी विधानसभा चुनाव 2027 से सियासी पिच पर कदम रखने जा रहे हैं? हालांकि मोहम्मद शमी या राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से मुलाकात के आशय को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.
राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है.
खासतौर पर अमरोहा में इस मुलाकात को 2027 के विधानसभा चुनाव के संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है. अमरोहा सदर विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर अलीनगर गांव के रहने वाले मोहम्मद शमी की अपने क्षेत्र में अलग पहचान है.
क्रिकेट के मैदान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले शमी अमरोहा के हीं रहने वाले हैं. अब जयंत चौधरी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमरोहा सदर सीट से शमी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. रालोद ने अभी अमरोहा से कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है. इसलिए फिलहाल इसे राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है. इससे पहले मोहम्मद शमी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हो चुकी है.
बता दें कि अमरोहा सदर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के महबूब अली का लंबे समय से प्रभाव रहा है. 2022 विधानसभा चुनाव में महबूब अली ने सपा के टिकट पर 1,28,735 वोट हासिल किए थे और भाजपा के राम सिंह को 71,036 मतों के अंतर से हराया था.
उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार यह उनकी लगातार 5वीं विधानसभा जीत रही. ऐसे में अगर किसी गठबंधन या राजनीतिक दल की ओर से मोहम्मद शमी को अमरोहा से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला होता है, तो अमरोहा की सियासत में नया चेहरा सामने.
राजनीतिक रणनीतिकारों की मानें तो राष्ट्रीय लोक दल यदि मोहम्मद शमी को टिकट दे देता है, तब अमरोहा का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन किसी भी दल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इतना जरूर है कि मोहम्मद शमी और जयंत चौधरी की मुलाकात ने यूपी विधानसभा चुना 2027 से पहले अमरोहा की राजनीति में चर्चाओं का नया अध्याय जरूर खोल दिया है.
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