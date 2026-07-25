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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी और सरकार की बैठक: मानी गई सभी मांगें, प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बाकी मांगों को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों में शामिल मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच चर्चा हुई. शुक्रवार शाम करीब चार बजे शुरू बैठक करीब ढ़ाई घंटे चली. सरकार ने दिल्ली समेत सभी राज्यों में प्रदर्शन में शामिल युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया.

शनिवार शाम को बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, पिछले कुछ दिनों में तीन राउंड सरकार के साथ हमारी बातें हुई. हमारी तीन मुख्य मांगी थी. जो भी लीगल केस प्रदर्शनकारियों और ऑर्गेनाइजर पर दर्ज किए गए थे, उन एफआईआर को वापस लिया जाए. कोई भी केस भविष्य में दर्ज ना लिए जाए. साथ ही तीसरी डिमांड थी कि एक करोड़ का मुआवज उन परिवारों को जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया, उन्हें दिया जाए, यह मांग भी मान ली गई है. आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है. इसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस प्रोटेस्ट की हमारी पहले दिन से मांग थी, मान ली गई.

प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी और सरकार की बैठक

सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा सरकार ने हमारी वह मांग को भी मान लिया है. युवाओं पर दर्ज एफआईआर की कॉपी अगले कुछ दिनों में देने का आश्वासन दिया गया है. साथ ही मुकदमे वापसी लेने की कॉपी भी देने की बात कही है. सौरभ ने कहा कि 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, सरकार ने आश्वस्त किया है हमें लिखित में सब कुछ दिया जाएगा. हमें आशा है कि मंगलवार तक जो गारंटी है सरकार की तरफ से राइटिंग में मिल जाएगा. इसके अलावा हम लोगों ने 5 बिंदुओं में मांगे रखी थी, सरकार ने लगभग चार सप्ताह में इस पर अपडेट देने की बात कही है. इसका मकसद है हमलोग मिलकर एक शिक्षा सुधार के संदर्भ में काम कर सकें. सभी मांगे सरकार ने मान ली है. हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं..