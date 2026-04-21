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नारायणपुर में धर्मांतरण मुद्दा गरमाया, आदिवासी सहित सर्व समाज की खुली चेतावनी, उमड़ा जनसैलाब

विशाल सभा में वक्ताओं ने नारायणपुर जिले में लगातार हो रहे धर्मांतरण के मामलों पर गहरी चिंता जताई और धर्म स्वतंत्रता विधेयक को इसे रोकने का प्रभावी माध्यम बताया. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति रीति-नीति और सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है, जिससे आपसी सौहार्द्र में दरार आ रही है.

नारायणपुर में हुई विशाल सभा में आदिवासी समाज के पारंपरिक प्रमुख गायता, पुजारी, मांझी, चालकी, कोटवार और सिरहा सहित कई गांवों से आए सामाजिक प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी रही. इस कार्यक्रम की अगुवाई सर्व समाज और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारियों ने की.

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायपुर में धर्म स्वतंत्रता विधेयक के समर्थन में हजारों की भीड़ जुटी. ग्रामीण अंचलों से आए सर्व समाज के लोगों ने धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की.

मूल धर्म में वापसी की अपील

सभा में भी मंच से अपील की गई कि लोग अपने मूल धर्म में वापसी करें. कुछ दिन पहले छोटे डोंगर में आयोजित विशेष बैठक का जिक्र करते हुए बताया गया कि धर्मांतरित लोगों को अपने मूल धर्म में लौटने के लिए 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है.

धर्म स्वतंत्रता विधेयक (ETV Bharat)

सभा के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि जो भी आदिवासी रीति-रिवाजों को तोड़कर ''अपना एजेंडा'' चलाने का प्रयास करेगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

धर्म स्वतंत्रता विधेयक (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धर्म स्वतंत्रता विधेयक के समर्थन में यह सभा आयोजित की गई है. गांव गांव से पटेल, पुजारी, गायता और गांव के प्रमुखों के साथ सभा की गई है. शिक्षा, स्वास्थ्य का लालच देकर और इलाज के बहाने धर्मांतरण किया जा रहा है. जनजाति समाज की देव व्यवस्था को छोड़कर नहीं जाना चाहिए.समाज की मांग है कि जनजाति समाज के लोग मूल धर्म में वापस आएं. सभी लोगों से अपील की जा रही है: नारायण मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायणपुर

ईसाई मिशनरियों पर उठाए सवाल

मिशनरियों की गतिविधियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया कि इनके कारण आदिवासी समाज की मूल संरचना और परंपराएं प्रभावित हो रही हैं. साथ ही जिला प्रशासन के उस बयान पर भी सवाल खड़े किए गए जिसमें क्षेत्र में धर्मांतरण की घटनाओं से इनकार किया गया था. वक्ताओं ने कहा कि यदि धर्मांतरण नहीं हो रहा तो फिर इस मुद्दे पर विरोध और समर्थन क्यों दिख रहा है?

धर्म स्वतंत्रता विधेयक (ETV Bharat)

सर्व समाज की तरफ से यह सभा बुलाई गई है. लोग धर्मांतरण से पीड़ित हैं. धर्म स्वतंत्रता विधेयक हमारे लिए फायदेमंद होगा. हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है. हमारे लोगों के बीच आपस में टकराव किया जा रहा है. हमारे बड़े आंदोलन की योजना है. समाज के लोगों से अपील है कि किसी के बहकावे में न आएं: मंगाउ कावड़े, सांसद प्रतिनिधि

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सभा के बाद एक विशाल रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में कई मांग की गई कि अवैध धर्मांतरण पर सख्त रोक लगाई जाए. प्रलोभन या दबाव के जरिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही आर्टिकल 342 में संशोधन और धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की डी-लिस्टिंग कर आरक्षण समाप्त करने की मांग भी उठाई गई.

नारायणपुर में धर्म स्वतंत्रता विधेयक के समर्थन में उमड़ी यह भीड़ यह संकेत देती है कि धर्मांतरण का मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो चुका है. आने वाले समय में प्रशासन और सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वे इस विषय पर संतुलित और प्रभावी समाधान निकालें.

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