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सीकर की ‘कैरेट लेडी’ का कमाल, गाजर के बीज उत्पादन से कमा रहीं सालाना 35 लाख, राष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मानित

संतोष पचार जैविक विधि से गाजर के उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार कर लाखों रुपये कमाकर प्रेरणा बनी हैं. पढ़ें राहुल मनोहर की रिपोर्ट

'कैरेट लेडी' संतोष पचार
'कैरेट लेडी' संतोष पचार (ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 5:19 PM IST

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सीकर : जिले के झींगर बड़ी गांव की प्रगतिशील महिला किसान संतोष पचार ने गाजर के बीज उत्पादन में मुकाम हासिल किया है. इस खेती के दम पर उन्होंने देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. करीब 20 बीघा भूमि पर खेती करने वाली संतोष पचार हर साल गाजर के उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार कर लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं. इसका कारण इन्हें "कैरेट लेडी' के नाम से भी जाना जाता है.

संतोष पचार ने बताया कि वे विशेष रूप से देसी लाल और काली गाजर के बीज उत्पादन करती है. इन बीजों की मांग राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और असम सहित करीब 15 राज्यों में है. संतोष पचार पिछले करीब 15 वर्षों से गाजर के बीज उत्पादन का कार्य कर रही हैं.

'कैरेट लेडी' संतोष पचार (वीडियो ईटीवी भारत)

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गाजर के बीज तैयार करने की प्रक्रिया अलग : उन्होंने बताया कि गाजर के बीज तैयार करने की प्रक्रिया सामान्य खेती से अलग होती है. जनवरी के पहले सप्ताह में गाजर की बुवाई की जाती है. पहले गाजर का उत्पादन लिया जाता है, फिर चयनित गुणवत्ता वाली गाजरों को ऊपर से काटकर दोबारा लगाया जाता है. इसके बाद उन्हीं गाजरों से बीज तैयार किए जाते हैं. बीज उत्पादन के दौरान 3 से 5 मजदूर लगातार काम करते हैं. बीज तैयार करने में विशेष सावधानी बरती जाती है और लाल तथा काली गाजर की फसल के बीच करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी रखी जाती है, ताकि परागण प्रभावित न हो और बीज की शुद्धता बनी रहे.

​15 राज्यों में है 'कैरेट लेडी' के बीजों की धूम
​15 राज्यों में है 'कैरेट लेडी' के बीजों की धूम (ईटीवी भारत GFX)

500 क्विंटल गाजर का उत्पादन : संतोष पचार वर्तमान में करीब 5 बीघा क्षेत्र में गाजर की खेती करती हैं. उनकी गाजर अपनी एक जैसी चमक, बेहतर रंग, बेहतर स्वाद और मीठे गूदे के कारण बाजार में अलग पहचान रखती है. संतोष पचार ने बताया कि एक बीघा में करीब 90 क्विंटल उत्पादन होता है और कुल मिलाकर लगभग 500 क्विंटल गाजर का उत्पादन लिया जाता है. यह गाजर 30 रुपए प्रति किलो तक बिकती है. मिठाई की दुकानों सहित कई ग्राहकों को ऑर्डर के अनुसार सीधे सप्लाई की जाती है. उन्होंने बताया कि वे अपनी गाजर को मंडियों मे नहीं बेचती है.

​सालाना 35 लाख की कमाई और लागत बेहद कम
​सालाना 35 लाख की कमाई और लागत बेहद कम (ईटीवी भारत GFX)

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खेती से सालाना 35 लाख की कमाई : गाजर के बीज उत्पादन से पहले वे प्याज की खेती करती हैं. जनवरी में बीज उत्पादन की बुवाई शुरू होती है और अप्रैल मध्य तक बीज तैयार हो जाते हैं. बीजों की थ्रेसिंग और सफाई की पूरी प्रक्रिया सावधानीपूर्वक की जाती है. करीब 13 बीघा क्षेत्र से 18 से 20 क्विंटल तक गाजर के बीज का उत्पादन प्राप्त होता है. वर्तमान में गाजर के बीज का भाव लगभग 1100 रुपए प्रति किलो है, जिससे उन्हें सालाना 20 से 25 लाख रुपए तक की आय होती है. प्याज, गाजर और उनके बीज से वे सालाना आय 30 से 35 लाख रुपए कमा रही है. उन्होंने बताया कि इस दौरान खेती में उन्हें करीब 3 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है.

सालाना कमा रही 35 लाख, 15 से अधिक राज्यों में बीजों की मांग
15 से अधिक राज्यों में बीजों की मांग (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

4 फीट लंबी गाजर उगा चुकी: संतोष पचार पूरी तरह जैविक खेती को अपनाती हैं. उन्होंने चयन विधि के माध्यम से 4 फीट तक लंबी, एकरूप और उच्च गुणवत्ता वाली गाजर विकसित की है. खेती में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2013 और 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त हुए हैं. आज उनकी सफलता हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है और उनके द्वारा तैयार किए गए बीज देशभर के किसानों तक पहुंचकर खेती की नई मिसाल कायम कर रहे हैं.

राष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मानित
राष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मानित (फोटो ईटीवी भारत सीकर)

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