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पक्षियों की 'आईडी' बनाने वाला शख्स: भरतपुर में हजारों बर्ड रिंगिंग का रिकॉर्ड, साइबेरियन क्रेन का स्वर्णिम दौर रहा साक्षी

नेचुरलिस्ट रणधीर सिंह ने घना में हजारों पक्षियों की रिंगिग करने के अपने अनुभव साझा किए. पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

NATURALIST RANDHEER SINGH , KEOLADEO NATIONAL PARK
भरतपुर में हजारों बर्ड रिंगिंग का रिकॉर्ड. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 6:56 AM IST

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भरतपुर : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के शांत आर्द्रभूमि क्षेत्र में दशकों पहले शुरू हुआ एक वैज्ञानिक प्रयोग आज विरासत बन चुका है. वर्ष 1979 में भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉ. सालिम अली के मार्गदर्शन में यहां पहली बार पक्षियों की रिंगिंग शुरू हुई थी. इसी दौर में इस अभियान से जुड़े नेचुरलिस्ट रणधीर सिंह ने हजारों पक्षियों को पहचान देने का काम किया. साइबेरियन क्रेन के सुनहरे दौर से लेकर आज बदलते पर्यावरण तक, उन्होंने पक्षियों की दुनिया को बेहद करीब से देखा, समझा और वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया.

बर्डमैन के साथ जुड़ा सफर : रणधीर सिंह ने बताया कि वर्ष 1979 में भारत के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सालिम अली के निर्देशन में घना (केवलादेव) में पहली बार पक्षियों की रिंगिंग शुरू हुई थी. उन्होंने इस अभियान में तभी कदम रखा था. उस समय स्थानीय नेचर गाइड्स को भी इस वैज्ञानिक कार्य में शामिल किया गया था और रणधीर सिंह भी उनमें से एक थे. ये अनुभव उनके जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ. पहली बार उन्होंने हजारों पक्षियों को बेहद करीब से देखा, उन्हें संभाला और उनके पैरों में पहचान की रिंग पहनाई. यही वह दौर था, जब एक साधारण नेचर गाइड, प्रकृति के एक समर्पित संरक्षक में बदलने लगा.

रणधीर सिंह, नेचुरलिस्ट ने साझा किया बर्ड रिंगिंग के अनुभव. (ETV Bharat bharatpur)

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जापान से आए विशेष जाल का इस्तेमाल : रणधीर सिंह ने बताया कि उस समय रिंगिंग का काम बेहद व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता था. घना के अलग-अलग हिस्सों में मिस्ट नेट नामक विशेष जाल लगाए जाते थे, जिन्हें जापान से मंगवाया गया था. हर दिन करीब 80 जाल लगाए जाते थे. जैसे ही पक्षी भोजन की तलाश में उन क्षेत्रों में पहुंचते, उनके पंजे इन जालों में हल्के से उलझ जाते. इस नेट की सबसे खास बात यह थी कि इससे पक्षियों को किसी प्रकार की चोट या नुकसान नहीं होता था. इसके बाद टीम के सदस्य बेहद सावधानी के साथ पक्षियों को जाल से निकालते. उनका वजन, आकार और अन्य शारीरिक माप लेते और फिर उनके पैरों में एक छोटी सी रिंग पहनाई जाती. इस रिंग पर एक यूनिक नंबर होता है, जो उस पक्षी की पहचान बन जाता है.

NATURALIST RANDHEER SINGH , KEOLADEO NATIONAL PARK
पक्षियों की रिंगिंग. (ETV Bharat gfx)

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हजारों पक्षियों की पहचान : उन्होंने बताया कि यह रिंगिंग अभियान लगातार करीब पांच वर्षों तक चला. इस दौरान हजारों पक्षियों की रिंगिंग की गई, जिनमें वेटलैंड बर्ड्स, रैप्टर्स, ईगल जैसी कई प्रजातियां शामिल थीं. हर रिंग एक डेटा प्वाइंट थी, एक वैज्ञानिक जानकारी, जो यह बताती थी कि पक्षी कहां से आए, कितनी दूरी तय की और उनका जीवन चक्र कैसा रहा? उन्होंने अब तक लाखों पक्षियों की रिंगिंग की है. यह आंकड़ा अपने आप में उनकी मेहनत, समर्पण और अनुभव की कहानी कहता है. वे बताते हैं कि अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के तहत समय-समय पर रिंगिंग का काम जारी रहा. हर प्रोजेक्ट में नई चुनौतियां थीं, लेकिन उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ.

पक्षी के पैर में पहनाई जाती है छोटी रिंग
पक्षी के पैर में पहनाई जाती है छोटी रिंग (ETV Bharat Bharatpur)

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बरतनी पड़ती है सावधानी : उन्होंने अपने लंबे करियर में कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण पक्षियों की रिंगिंग की है. इनमें साइबेरियन क्रेन, वल्चर, हॉक और ईगल जैसी प्रजातियां शामिल हैं. इन पक्षियों के साथ काम करना आसान नहीं होता. खासकर रैप्टर्स (शिकारी पक्षी) बेहद तेज और आक्रामक होते हैं. ऐसे में रिंगिंग के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है. यह काम जितना रोमांचक लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी. पक्षी कई बार अपनी चोंच और पंजों से हमला करते हैं. इसी कारण रिंगिंग का काम शुरू करने से पहले सभी सदस्यों को टिटनेस का टीका लगवाना अनिवार्य होता है. इसके अलावा, पक्षियों को पकड़ने और संभालने की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे.

इस रिंग पर एक यूनिक नंबर होता है, जो उस पक्षी की पहचान बन जाता है
इस रिंग पर एक यूनिक नंबर होता है, जो उस पक्षी की पहचान बन जाता है (ETV Bharat Bharatpur)

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साइबेरियन क्रेन का सुनहरा दौर : रणधीर सिंह इस पूरे सफर का श्रेय अकेले नहीं लेते. वे बताते हैं कि इस काम में उनके साथ कई साथी भी जुड़े रहे. यह एक टीमवर्क था, जहां हर व्यक्ति की भूमिका अहम थी. कोई जाल लगाता, कोई पक्षियों को निकालता, कोई माप लेता और कोई रिंगिंग करता. इस सामूहिक प्रयास ने ही इस बड़े काम को संभव बनाया. रणधीर सिंह उन लोगों में से हैं, जिन्होंने केवलादेव में साइबेरियन क्रेन का स्वर्णिम दौर देखा है. वे बताते हैं कि एक समय ऐसा था, जब घना में बड़ी संख्या में साइबेरियन क्रेन आते थे. उन्होंने एक साथ करीब 60 साइबेरियन क्रेन देखे थे. एक ऐसा दृश्य है, जो आज दुर्लभ हो चुका है. यह सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि यह भी संकेत है कि समय के साथ प्रकृति में कितना बदलाव आया है.

इसलिए जरूरी है रिंगिंग.
इसलिए जरूरी है रिंगिंग. (ETV Bharat GFX)

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