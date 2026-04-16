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कोकिला की 'गुलाबोरानी', महिलाओं और बच्चियों के लिए 54 साल की उम्र में चला रहीं पिंक ऑटो

जोधपुर : सूर्यनगरी की सड़कों पर इन दिनों एक गुलाबी ऑटो चलती नजर आ रही है. इसे एक उच्च शिक्षित महिला चला रही है, जो जोधपुर की बहू है. इस ऑटो में बतौर सवारी प्राथमिकता महिलाओं व युवतियों को ही है. जरूरत पड़ने पर बुजर्ग पुरुष को बैठाया जाता है. इसे चलाने वाली कोकिला कोहली खुद 54 साल की हैं. कोकिला पूरे दिन में करीब सात से आठ घंटे तक ऑटो चला रही हैं. वे 'गुलाबोरानी' के नाम की कंपनी के माध्यम से जल्द ही शहर में महिलाओं व बच्चियों के लिए कई पिंक ऑटो सड़क पर उतारेंगी.

स्कूली बच्चियों और महिलाओं के लिए : कोकिला कोहली ने बताया कि देश में पढ़ा लिखा आदमी जब चाय बेच सकता है तो ख्याल आया कि यह प्रयोग किया जाए. पिंक आटो की शुरुआत पंजाब में हुई थी. गुलाबी रंग महिला सशक्तिकरण की पहचान है. उनका उद्देश्य है कि इस पहल से वो आगे और महिलाओं को जोड़ेंगी और घर के बाहर ही स्टैंड लगाएंगी. कोकिला ने बताया कि वह पहले फोर व्हीलर चलाती थीं, लेकिन ऑटो चलाने के लिए थोड़ा ड्राइविंग में बदलाव करना होता है. बैलेंस का ध्यान रखना होता है.

कोकिला की 'गुलाबोरानी' (ETV Bharat Jodhpur)

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महिलाएं करती हैं जी हल्का : कोकिला यह ​सर्विस स्कूली बच्चियों और कामगर महिलाएं, जो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए बड़े स्तर पर शुरू करने जा रही हैं. इससे उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा बनी रहेगी. सड़क पर महिला या​त्रियों के रिएक्शन के सवाल पर कोकिला ने बताया कि महिला सवारी ऑटो में बैठने के बाद अपनी बात करती हैं. उनसे भी उनकी कहानी पूछती हैं. यह एक तरह का दोनों तरफ से थैरेपी सेशन हो जाता है. इसमें वे अपना जी हल्का कर लेती हैं.