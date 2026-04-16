कोकिला की 'गुलाबोरानी', महिलाओं और बच्चियों के लिए 54 साल की उम्र में चला रहीं पिंक ऑटो
मिलिए कोकिला कोहली से, जो 54 की उम्र में महिलाओं और बच्चियों के लिए पिंक ऑटो चला रही हैं. पढ़िए मनोज वर्मा की रिपोर्ट..
Published : April 16, 2026 at 8:10 PM IST
जोधपुर : सूर्यनगरी की सड़कों पर इन दिनों एक गुलाबी ऑटो चलती नजर आ रही है. इसे एक उच्च शिक्षित महिला चला रही है, जो जोधपुर की बहू है. इस ऑटो में बतौर सवारी प्राथमिकता महिलाओं व युवतियों को ही है. जरूरत पड़ने पर बुजर्ग पुरुष को बैठाया जाता है. इसे चलाने वाली कोकिला कोहली खुद 54 साल की हैं. कोकिला पूरे दिन में करीब सात से आठ घंटे तक ऑटो चला रही हैं. वे 'गुलाबोरानी' के नाम की कंपनी के माध्यम से जल्द ही शहर में महिलाओं व बच्चियों के लिए कई पिंक ऑटो सड़क पर उतारेंगी.
स्कूली बच्चियों और महिलाओं के लिए : कोकिला कोहली ने बताया कि देश में पढ़ा लिखा आदमी जब चाय बेच सकता है तो ख्याल आया कि यह प्रयोग किया जाए. पिंक आटो की शुरुआत पंजाब में हुई थी. गुलाबी रंग महिला सशक्तिकरण की पहचान है. उनका उद्देश्य है कि इस पहल से वो आगे और महिलाओं को जोड़ेंगी और घर के बाहर ही स्टैंड लगाएंगी. कोकिला ने बताया कि वह पहले फोर व्हीलर चलाती थीं, लेकिन ऑटो चलाने के लिए थोड़ा ड्राइविंग में बदलाव करना होता है. बैलेंस का ध्यान रखना होता है.
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महिलाएं करती हैं जी हल्का : कोकिला यह सर्विस स्कूली बच्चियों और कामगर महिलाएं, जो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए बड़े स्तर पर शुरू करने जा रही हैं. इससे उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा बनी रहेगी. सड़क पर महिला यात्रियों के रिएक्शन के सवाल पर कोकिला ने बताया कि महिला सवारी ऑटो में बैठने के बाद अपनी बात करती हैं. उनसे भी उनकी कहानी पूछती हैं. यह एक तरह का दोनों तरफ से थैरेपी सेशन हो जाता है. इसमें वे अपना जी हल्का कर लेती हैं.
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दादी ने दिया नाम गुलाबो : पूरे दिन ऑटो चलाकर जब वो घर जाती हैं तो उनका मन भी हल्का हो जाता है. महिलाएं उनके इस काम को सराह रही हैं. दुआएं भी देती हैं. कोकिला बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो दादी ने उन्हें गुलाबोरानी नाम दिया था. जब पिंक ऑटो लिया तो इसका नाम भी तय करना था. ऐसे में वही नाम इसका भी रखा. इस काम के माध्यम से महिलाओं यह बताना है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं.
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स्पोट्स पर्सन रहीं हैं कोकिला : कोकिला स्वीमिंग में नेशनल विनर, टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं. इसके अलावा परिवार में घोड़े होने से बचपन से ही हॉर्स राइडिंग के प्रति क्रेज रहा. दिल्ली कैंट में हॉर्स शो जंपिंग में पहला नेशनल गोल्ड मेडल जीता. 1988 में कोलकाता में आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते थे. 10वीं के बाद उन्होंने ब्रिटिश हॉर्स सोसायटी से ट्रेनिंग ली. लंदन से ही बीए (इंटीरियर डिजाइनिंग, लिबरल आर्ट) किया था. 1998 में ओपन इवेंट में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहीं. इसके बाद जोधपुर शादी हो गई. उनके तीन बच्चे हैं.
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