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चौके-चूल्हे से चौपाल तक: मिलिए उस 'प्रधान दीदी' से, जिन्होंने बदला पूरे गांव का भविष्य

घर की चारदीवारी से आगे बढ़ने का फैसला ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के बीच नारी शक्ति का एक रूप निर्णय लेने के साहस में भी दिखता है. सही समय पर लिया गया एक निर्णय न सिर्फ एक महिला का, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है. यह कहानी है वाराणसी के चिरईगांव ब्लॉक स्थित पतेरवा गांव की युवा ग्राम प्रधान कविता की. कभी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ काम करने वाली कविता आज पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. उनकी पहचान सिर्फ ग्राम प्रधान के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच अपनी अलग जगह बनाने वाली 'प्रधान दीदी' के रूप में है.





घर की चारदीवारी से आगे बढ़ने का फैसला: कविता मिर्जापुर के एक किसान परिवार से आती हैं.बीए की पढ़ाई पूरी करते ही वर्ष 2017 में उनकी शादी वाराणसी के मिथिलेश कुमार भारती से हो गई.शादी के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां संभालीं, लेकिन खुद को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने तय किया कि वह गांव की महिलाओं के साथ जुड़कर कुछ करेंगी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करते हुए उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के बीच रहकर उन्हें गांव की समस्याओं और जरूरतों को करीब से समझने का मौका मिला.

चिरईगांव ब्लॉक स्थित पतेरवा गांव की युवा ग्राम प्रधान कविता (Photo Credit: ETV Bharat)



समूह से मिली फैसले लेने की सीख: कविता बताती हैं कि मिशन से जुड़कर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ पापड़, मुरब्बा, अचार और अगरबत्ती बनाने जैसे कुटीर उद्योगों में काम किया. इन गतिविधियों से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं. वो बताती है कि, इस काम ने उनको महिलाओं की चुनौतियों, उनकी जरूरतों और सामूहिक प्रयास की ताकत से परिचित कराया इस समूह से उन्होंने सीखा कि जब महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं, तो बदलाव की शुरुआत होती है. कविता बताती हैं कि इस दौरान वह योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाने और जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास करती थीं. लगातार लोगों के बीच रहने से उनके प्रति भरोसा बढ़ता गया.

