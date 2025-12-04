ETV Bharat / state

जन्म से मूक-बधिर वेदिका की कहानी, समाज के लिए बनी नजीर, डेफलिम्पिक्स में जीता था Bronze

कई लोग जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, बीकानेर की वेदिका उनके सामने नजीर हैं. पढ़िए उनके संघर्ष की कहानी...

पिस्टल शूटर वेदिका शर्मा
पिस्टल शूटर वेदिका शर्मा (ETV Bharat Bikaner)
बीकानेर : 'कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो', इसका जीता जागता उदाहरण हैं बीकानेर की वेदिका शर्मा. बचपन से ही मूक-बधिर, लेकिन वेदिका ने अपनी इस कमी के आगे घुटने नहीं टेके और समाज की नजरों में जो असंभव था उसे संभव कर दिखाया. उन्होंने न केवल माता-पिता का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है.

वेदिका के पिता प्रदीप शर्मा कहते हैं कि जब वेदिका 9 महीने की थी तब उन्हें बेटी के मूक-बधिर होने की बात पता चली, लेकिन कभी इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. सामान्य शिक्षा के तौर पर इसकी पढ़ाई लिखाई शुरू करवाई. शुरुआत में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया, लेकिन वहां उन्होंने मना कर दिया. इसके बाद हिंदी मीडियम में दाखिला करवाया. अब यह सामान्य शिक्षा से ही ग्रेजुएशन कर चुकी है और अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

वेदिका के पिता और कोच से खास बातचीत (ETV Bharat Bikaner)

वेदिका शर्मा के बारे में जानें
वेदिका शर्मा के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

कुछ सोचा वो हो गया : पिता प्रदीप शर्मा कहते हैं कि जब वेदिका बड़ी हुई तो सोचा कि ये कुछ ऐसा करे जो इसकी जिंदगी में काम आए और इसे दूसरों से अलग हटकर खड़ा करने में इसकी पहचान बनाए. शुरुआत में इसे आर्चरी की ट्रेनिंग दिलवाने की सोची, लेकिन उस वक्त लड़कियों के लिए कोचिंग नहीं होने से बात नहीं बनी. बाद में पिस्टल शूटिंग में दाखिला करवाया. जिस दिन दाखिला करवाया उसी दिन यह तय कर लिया था कि इसे ओलंपिक में भेजना है. 2016 में इसको पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया. हमारा हौसला तो और बढ़ गया जब पहले ही साल में इसने स्टेट चैंपियनशिप में 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद लगातार स्टेट और नेशनल की ओपन चैंपियनशिप में इसका प्रदर्शन बेहतर रहा और पदक जीतती रही. 2022 में डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में हुआ उसमें सिलेक्शन हुआ. यहां वेदिका ने कांस्य मेडल जीता.

पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस करती वेदिका
पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस करती वेदिका (ETV Bharat Bikaner)

अब केवल लगातार इसके साथ : प्रदीप कहते हैं कि लगातार वो बेटी के साथ रहते हैं. जयपुर, दिल्ली में शूटिंग रेंज हो या जहां भी इसको ले जाना होता, साथ जाते हैं. पिता ने बताया कि उन्होंने सारे काम को छोड़ दिया और अब पिछले दो साल से पूरी तरह से बेटी पर फोकस है. लक्ष्य है कि वेदिका ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करे और गोल्ड मेडल लेकर आए.

सरकार ने भी दिया मान सम्मान : डेफ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर राजस्थान सरकार ने वेदिका को एक करोड़ रुपए की इनामी राशि दी थी. इतना ही नहीं इस पदक को जीतने के बाद वेदिका और चर्चा में आ गई. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों से जब मुलाकात की तो वेदिका से भी खास परिचय हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित अन्य लोगों से वेदिका को समय-समय पर हौसला अफजाई भी मिली.

डेफ ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज
डेफ ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज (ETV Bharat Bikaner)

कोच बोले अभी बहुत कुछ देना बाकी : वेदिका के कोच वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि यह प्रतिभाशाली लड़की है और इसका बेहतर सामने आना अभी बाकी है. वेदिका की ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से मेरे लिए यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था. यहां दोनों को इशारों से ही बात करनी थी. यह एक चैलेंज के रूप में था, लेकिन वेदिका ने पूरी तन्मयता और लगन के साथ हमेशा अपना बेहतर देने का प्रयास किया. यही कारण रहा कि बहुत ही छोटे खेल के सफर में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया. आज तक भारत में इस कैटेगरी में यह पहली खिलाड़ी है, जो ओलंपिक मेडल लेकर आई है.

2016 से शुरू की ट्रेनिंग
2016 से शुरू की ट्रेनिंग (ETV Bharat Bikaner)

खेल नीति में सुधार की जरूरत : कोच वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों के लिए अब बदलाव का दौर देखने को मिल रहा है. सरकार स्तर पर भी काफी कुछ काम हो रहा है लेकिन फिर भी ओलंपिक में तीन कैटेगरी होती है, जिसमें ओलंपिक, पैराओलंपिक और डेफ ओलंपिक. राजस्थान में डेफ ओलंपिक को लेकर कोई खेल नीति नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है, ताकि इस कैटेगरी के खेलों के खिलाड़ी भी आगे बढ़ें. दूसरी कैटेगरी में अगर कोई खिलाड़ी मेडल लेकर आता तो उसे अब तक नौकरी मिल जाती, लेकिन वेदिका को अभी तक गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली. वेदिका हर रोज करीब 8 घंटे यह नियमित अभ्यास करती है. इसकी लगन कुछ करने की है और आने वाले दिनों में यह ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतेगी, ऐसा पूरा विश्वास है.

BIKANER SHOOTER VEDIKA SHARMA
VEDIKA SHARMA DEAFLYMPICS
डेफ शूटर वेदिका शर्मा
DEAF SHOOTER VEDIKA

