ETV Bharat / state

एशियन पैरा गेम्स में मेरठ की स्वाति चौधरी ने बढ़ाया यूपी का मान, सीएम योगी ने दी बधाई

लखनऊ: एशियन पैरा गेम्स 2026 में तीरंदाजी की महिला W1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली मेरठ की स्वाति चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वाति की सफलता भारत के अनगिनत युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी.

अपने एक्स पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि 'एशियन पैरा गेम्स-2026 में तीरंदाजी की महिला W1 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर उत्तर प्रदेश की बेटी स्वाति चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई. उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के अनगिनत युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी. हम सभी को आप पर गर्व है. उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं'.

वहीं योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में व्यापक बदलाव देखने को मिला है. सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाओं, आर्थिक सहायता, पुरस्कार और सरकारी नौकरी तक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है.



स्वर्ण पदक से चुकी स्वाति

स्वाति चौधरी ने फाइनल में 4-2 की बढ़त बनाई, लेकिन चीन की सेन मेंगकान ने वापसी करते हुए 6-4 से मुकाबला जीत लिया. जिसके चलते वह स्वर्ण पदक से चूक गईं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा. बता दे कि डब्ल्यू1 वर्ग में ऐसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनके हाथों और पैरों दोनों के कामकाज पर गंभीर असर डालने वाली शारीरिक दिव्यांगता होती है. इसमें टेट्राप्लेजिया जैसी स्थितियों वाले खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं.

75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर

राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, स्विमिंग पूल और सिंथेटिक कोर्ट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. एक जनपद-एक खेल योजना के तहत सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्वीकृत किए गए हैं. इन केंद्रों के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षण, खेल किट और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. वहीं खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, फतेहपुर और सहारनपुर में पांच स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं.

इंटरनेशल खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी

ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर छह करोड़, रजत पदक पर चार करोड़ और कांस्य पदक पर दो करोड़ रुपये देने का सरकार की ओर से प्रावधान है. इसके अलावा लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के जरिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाता है, जबकि खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर भी बढ़ाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी की 11508 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को मिलेगी ये छूट, योगी सरकार ने दिया आदेश