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7 वर्ष से कागजों पर रेंग रहा मेरठ का PPP मॉडल रोडवेज बस डिपो; सुविधाओं की उम्मीद धूमिल

7 वर्ष से कागजों पर रेंग रहा मेरठ का PPP मॉडल रोडवेज बस डिपो. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: साल 2019 यूपी सरकार के मुख्यालय में बैठे अफसरों ने UPSRTC के अधिकारियों को लेकर भेजा. 21 अक्टूबर 2019 को भेजे गए पत्र में पीपीपी मॉडल पर मेरठ के सोहराब गेट बस डिपो का प्रस्ताव मांगा गया. महज 4 दिन के भीतर मेरठ के अफसरों ने प्रस्ताव बनाया और 25 अक्टूबर 2019 को शासन को भेज दिया. तब से लेकर अब तक पूरे 7 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यह बस डिपो सिर्फ कागजों पर ही रेंग रहा है. जिम्मेदार अफरस इधर से उधर कागजी घोड़े हीं दौड़ा रहे हैं, लेकिन हालात 'जैसे थे' आगे नहीं बढ़ पाए. देखें, मेरठ से यह ग्राउंड रिपोर्ट.

यूपी में विकास की रफ्तार को लेकर भले ही लाख दावे क्यों न किए जाएं, लेकिन धरातल पर किस तरह से काम होते हैं, इसकी एक बानगी मेरठ में देखी जा सकती है. 7 वर्ष पहले यूपी के अलग- अलग जिलों के लिए पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन विकसित करने के लिए पहल की गई थी. इसी में मेरठ के सोहराब गेट डिपो को भी पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सुविधा से लैस करने की योजना योजना बनी. हालांकि, अभी तक यह धरातल पर नहीं उतर सकी.

मेरठ से संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) मीटिंग्स का दौर लेकिन बदलवा जीरो: शासन स्तर से यात्रियों को सहूलियत के लिए जो शुरुआत की गई थी, वह साकार नहीं हो सकी है. हालांकि, अब तक अनेकों मीटिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से हो चुकी हैं, लेकिन कागजी घोड़े हीं दौड़ रहे हैं. बदला कुछ भी नहीं है. हर कोई यही सब ख्वाब देख रहा कि आखिर मेरठ में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रोडवेज डिपो शायद इस साल तैयार हो जाएगा. कब-कब क्या हुआ: तत्कालीन प्रमुख सचिव अरविंद कुमार की तरफ से 17 अक्टूबर 2019 को UPSRTC के अधिकारियों को पत्र मिला. इसमें निर्देश दिया गया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बनाने के लिए पूरा प्लान बनाकर भेजा जाए. उस वक्त मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केके शर्मा ने तत्परता दिखाई. 25 अक्टूबर 2019 को प्रस्ताव बनाकर निगम के तत्कालीन एमडी राजशेखर को भेज दिया गया. मेरठ में अब तक क्या-क्या हुआ. (Photo Credit: ETV Bharat) 2025 में चुनी गई कार्यदायी संस्था: सोहराब गेट डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि 2019 से यह प्लान चल रहा है. पीपीपी मॉडल पर मेरठ के सोहराब गेट डिपो स्टेशन को बनाया जाएगा. तभी से लगातार पत्राचार चल रहा है. तमाम कोशिशें हो रही हैं. उन्होंने बताया कि पहले तो कोई कंपनी ही आगे नहीं आई, लेकिन 2025 में फिर एक कंपनी का चयन हुआ. इसके बाद उसे कार्यदायी संस्था के तौर पर चुना गया. मेरठ का रोडवेज बस डिपो. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या है MDA का रोल: इसी के साथ जून 2025 में मेरठ विकास प्राधिकरण को परिवहन निगम की तरफ से पत्र लिखा गया कि जमीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि परिवहन निगम पीपीपी मॉडल पर रोडवेज स्टेशन तैयार करेगा, ऐसे में अस्थाई तौर पर बसों का संचालन होता रहे. इसके लिए अस्थाई डिपो बनाना है. तब से पत्राचार के माध्यम से और साथ ही कई मीटिंग भी हो चुकी है. इस वर्ष मेरठ विकास प्राधिकरण ने परिवहन निगम जमीन उपलब्ध कराई है. मेरठ के लोहिया नगर के सी पॉकेट में वह जमीन है, लेकिन उस जमीन पर किसानों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है. वहां पर कई महीने से किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. इसकी वजह से परिवहन निगम अपने लिए अस्थाई बस स्टेशन भी तैयार नहीं कर पा रहा है. प्रीमियम सुविधाओं की उम्मीद हुई धूमिल. (Photo Credit: ETV Bharat) अस्थाई डिपो की आवश्यकता: परिवहन निगम के अधिकारी तब से लगातार अफसरों की चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं. कभी डीएम, कभी एसएसपी तो कभी मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव के दफ्तर जा रहे हैं. कमिश्नर से भी मीटिंग हो चुकी है. किसानों के अपने मुद्दे हैं. परिवहन निगम को सोहराब गेट डिपो से अस्थाई डिपो में शिफ्ट होना है. इस वजह से कार्य पूरी तरह से प्रभावित है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि आगे इसमें जल्द ही कोई समाधान होगा. एआरएम राजीव कुमार. (Photo Credit: ETV Bharat) नहीं मिल रहे निवेशक: एआरएम राजीव कुमार बताते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पीपीपी मॉडल पर स्टेशन तैयार होना है. इसमें ई-व्हीकल चार्जिंग पॉइंट से लेकर ओपन एरिया में पार्किंग, शॉपिंग के लिए बहुत सी दुकानें भी होंगी. आमजन की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा. वह कहते हैं कि ऐसे में काफी समस्याएं भी आ रही हैं, क्योंकि एक तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं किया जा सकता. यहां और कोई पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां से शिफ्ट होना है. ऐसे में यहां जो भवन हैं, वह तो पहले ही जर्जर अवस्था में हैं. अस्थाई बस स्टेशन के लिए 9744 वर्गमीटर जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण से मिली है. अगर किसान मान जाएं और धरना समाप्त करें तो आगे कार्य किया जा सकता है. फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है. 2019 में प्रस्तावित बस अड्डे. (Photo Credit: ETV Bharat) शिफ्ट हो चुका है वर्कशॉप: वर्कशॉप को मेरठ डिपो से ही लगी RRTS की 4200 वर्गमीटर जगह मिली है, जिसमें वर्कशॉप को तो शिफ्ट भी करा दिया गया है. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 250 बसों का संचालन सोहराब गेट डिपो से होता है. इनमें 100 रोडवेज गाड़ियां प्रतिदिन निगम की निकलती हैं. 50 गाड़ियां अनुबंधित निकलती हैं. बहुत सी गाड़ियां दिनभर अन्य डिपो की यहां से होकर स्टॉपेज के बाद संचालित होती हैं. 2019 में प्रस्तावित बस अड्डे. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि: समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन बनाने की बात हो रही थी. 7 साल हो गए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ. जबकि सोहराब गेट डिपो के अलावा भैंसाली बस अड्डे को भी शिफ्ट करने की बात जा रही थी, लेकिन वास्तविकता सभी के सामने हैं. कोई बदलाव नहीं हुआ.