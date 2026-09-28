एशियाड में पारुल चौधरी का 'पावर प्ले': दो एशियन गेम्स में दो-दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं
पारुल चौधरी ने 2023 में भी दो पदक जीता था और इस बार भी दो अपने नाम किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 8:40 PM IST
मेरठ : किसान की बेटी पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों में एक और पदक अपने नाम कर लिया है. सोमवार को महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में उन्होंने 15:14.61 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक जीता. वह पूरी रेस के दौरान पदक की होड़ में बनी रहीं और शानदार फिनिश के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. पारुल का एशियन गेम्स में ये दूसरी जीत है, रविवार को भी इन्होंने मेडल प्राप्त किया था.
पारुल चौधरी मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली हैं. जापान में आयोजित एशियन गेम्स प्रतियोगिता में उन्होंने अपने साथ-साथ अपने गांव, जिले और देश का नाम रोशन किया है. इस बार पारुल ने दोहरी खुशी दी है. उन्होंने रविवार को 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, वहीं सोमवार को 5000 मीटर दौड़ के महिला वर्ग में भी देश के खाते में कांस्य पदक जोड़ दिया है. एशियन गेम्स में लगातार दो मेडल जीतने वाली पारुल की इस शानदार उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे गांव में जश्न व खुशी का माहौल है.
पारुल के भाई राहुल चौधरी ने बहन की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि महिला वर्ग की 5000 मीटर प्रतियोगिता में पारुल ने आज फिर देश के लिए मेडल जीतकर पोडियम पर जगह बनाई है. अब परिवार बहन के घर लौटने का इंतज़ार कर रहा है. जब वह घर वापस आएंगी, तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा.
पारुल चौधरी ने शनिवार को भी 1500 मीटर दौड़ में भाग लिया था, हालांकि उन्हें वहां चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा था. उसके बाद रविवार को 3000 मीटर स्टीपलचेज में कांस्य पदक जीता और आज यानी सोमवार को महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ 15 मिनट 14.61 सेकंड में पूरी की और तीसरे नंबर पर रहीं. इस तरह से आज कांस्य पदक पक्का कर लिया.
पारुल के पिता कृष्णपाल चौधरी ने कहा कि वह बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं. परिवार में जश्न का माहौल है. बारिश हो रही है, उसके बाद भी लगातार परिवार को बधाई देने लोग पहुंच रहे हैं.
बता दें कि पारुल ने 2023 के हांगझोऊ एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपलचेज में रजत और 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था. अब आइची-नागोया में उन्होंने दो कांस्य पदक जीता है. इस प्रकार से वह लगातार दो एशियन गेम्स में दो-दो मेडल जीतने वाली देश की पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं.
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