मेरठ के नए एसपी सिटी बोले- मनचलों पर रहेगी पैनी नजर, नशा माफिया की खैर नहीं
सोमवार को एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने लोगों की शिकायत सुनी. उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 3:29 PM IST
मेरठ : 2022 बैच के IPS अधिकारी विनायक गोपाल भोसले ने एसपी सिटी का पदभार संभाल लिया है. उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना प्राथमिकता में है. पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए 'जन-संवाद' को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके.
महिला सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों के बाहर खड़े होकर लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : उन्होंने कहा, जनता की समस्याओं का निस्तारण मेरी प्राथमिकता है. पुलिस हर समय नागरिकों की सहायता के लिए तत्पर है, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. नशे के काले कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए नशा माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा.
बाबा साहेब की जयंती पर सख्त निर्देश, न हुड़दंग, न स्टंट : डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि शोभा यात्राओं के दौरान तेज आवाज में डीजे न बजाएं. ऊंचे और खतरनाक डीजे लगाने की अनुमति नहीं होगी. सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कौन हैं विनायक गोपाल भोसले? मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले विनायक गोपाल भोसले 2022 बैच के अधिकारी हैं. मेरठ के एसपी सिटी बनने से पहले वे सीतापुर में सीओ सिटी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे. ट्रेनिंग के दौरान मुजफ्फरनगर में भी तैनात रहे, जिससे उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनौतियों का अच्छा अनुभव है.
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