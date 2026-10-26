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मेरठ की हवा हुई 'बेहद खराब', AQI 350 के पार; घुटने लगा दम, मास्क लगाकर घर से बाहर निकल रहे लोग

मेरठ की फिजाएं हुआं जहरीली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : सर्दियों का मौसम आते ही मेरठ की हवा जहरीली हो गई है. हालात यह है कि लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनना पड़ रहा है. आबो-हवा इस कदर बिगड़ चुकी है कि लोगों का दम घुटने लगा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मेरठ देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो गया है. 24 घंटे के भीतर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी को पार कर गई है. शहर में AQI 321 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली-दून बाइपास क्षेत्र में यह खतरनाक आंकड़ा 346 तक पहुंच चुका है.

प्रदूषण के इस जानलेवा स्तर के पीछे केवल वाहनों की आवाजाही ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि देहात से लेकर शहरी इलाकों तक में जमकर धुआं उड़ाया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों में अवशेष और पराली जला रहे हैं, जिससे उठा काला धुआं पूरे वायुमंडल में फैल गया है. शहर की गलियों, सड़कों और फुटपाथों पर जमा कचरे के ढेरों में आग लगाई जा रही है. गुड़ बनाने वाले कोल्हुओं में ईंधन के तौर पर घातक पन्नी, प्लास्टिक और रबर जलाया जा रहा है, जिससे निकलने वाले जहरीले रसायनों ने हवा को पूरी तरह 'टॉक्सिक' बना दिया है.

मेरठ की हवा हुई 'बेहद खराब'. (Video Credit; ETV Bharat) अलग-अलग समय और स्थानों पर प्रदूषण का ग्राफ बेहद डरावना रहा है. मेरठ जयभीम नगर में दोपहर में धूल और धुएं के कारण पार्टिकुलेट मैटर (PM) 10 का स्तर 410 के पार रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कई गुना अधिक है. वहीं पल्लवपुरम में सुबह के समय PM 2.5 की मात्रा 355 तक दर्ज की गई. एमआईईटी परिसर मे रात 9 बजे PM 2.5 का स्तर 467 और PM 10 का स्तर 455 पहुंच गया, जिससे क्षेत्र 'रेड ज़ोन' में तब्दील हो गया. AQI की गुणवत्ता. (Photo Credit; ETV Bharat) इसे देखते हुए प्रशासन और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. एआरटीओ (प्रशासन) विकास कुमार यादव का कहना है कि मेरठ में करीब 1.07 लाख वाहन ऐसे हैं जो BS-4 या उससे नीचे के मानकों के हैं. ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू होने के बाद अब इन वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) व दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत जब्त किया जाएगा. AQI का मानक. (Photo Credit; ETV Bharat)