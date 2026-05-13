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मेरठ में एनकाउंटर; STF से मुठभेड़ में एक लाख का इनामी जुबैर ढेर, मुनीर गैंग का सक्रिय सदस्य था

अलीगढ़ में हुई एक व्यक्ति की हत्या के बाद से वांटेड था. दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

मेरठ में एनकाउंटर.
मेरठ में एनकाउंटर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:41 AM IST

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मेरठ : लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अलीपुर में मंगलवार रात एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मुनीर गैंग के सक्रिय सदस्य कुख्यात बदमाश जुबैर को ढेर कर दिया गया है. जुबैर अलीगढ़ जिले थाना बरला के नौशा गांव का रहने वाला था. वर्तमान में वह दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रह रहा था. जुबैर पर हत्या, लूट, डकैती समेत दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस की ओर से जुबैर पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था.

एसटीएफ एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार रात लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अलीपुर में एसटीएफ के साथ जुबैर की मुठभेड़ हुह थी. जुबैर को गोली लगी थी. उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जुबैर शातिर किस्म का अपराधी था और कुख्यात मुनीर गैंग का सक्रिय सदस्य था. जुबैर पर हत्या, लूट एवं डकैती आदि के 2 दर्जन से ज्यादा अपराध अलग-अलग खान क्षेत्रों में दर्ज हैं.


जुबैर ने 24 दिसंबर को अलीगढ़ से थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर राव दानिश हिलाल नाम के व्यक्ति की हत्या की थी. इस मामले में तब अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया था. उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. जुबेर को अलीगढ़ और दिल्ली पुलिस काफी दिनों से खोज रही थी. इस दौरान वह लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था.


एसटीएफ एएसपी बृजेश कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार रात जुबैर के मेरठ में होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई. उसे रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने बाइक दौड़ा दी और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में जुबैर को गोली लग गई. जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई. आरोपी के पास से .32 बोर की दो पिस्टल, भारी मात्र में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

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