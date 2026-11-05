त्योहारों पर 'ट्रिपल लेयर' सुरक्षा: जानिए धनतेरस से कार्तिक पूर्णिमा तक क्या है सुरक्षा का महाप्लान?
पढ़िए मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर से संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:24 PM IST
मेरठ: दीपावली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के आगामी त्योहारों और ऐतिहासिक गढ़ गंगा मेले को देखते हुए मेरठ और सहारनपुर रेंज में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं. मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि त्योहारों के सीजन में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जोन में 'ट्रिपल लेयर' (त्रिस्तरीय) सुरक्षा चक्र लागू किया गया है. सभी प्रमुख धर्मस्थलों और शिवालयों के अंदर-बाहर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुरक्षित माहौल में दर्शन कर सकें.
त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. पहले धनतेरस फिर छोटी दीपावली उसके बाद दीपावली उसके बाद गोवर्धन पूजा फिर भैया दूज फिर 12,13,14 और 15 नवंबर को छठ पर्व है. साथ ही उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर तक है. उन्होंने कहा कि त्योहारों के सिलसिले में जितने भी शिवालय हैं, जितने भी धर्मस्थल हैं वहां काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए जाते हैं. ऐसी स्थिति में वहां पर त्रिस्तरीय यानी ट्रिपल लेयर सुरक्षा की गई है.
मंदिर के प्रांगणों में श्रद्धालुओं की भीड़ न होने पाए. धर्मस्थलों के बाहर और अंदर सीसीटीवी का कवरेज रहे, साथ ही स्थिति पर नियंत्रण रहे और मंदिर परिसरों में चेकिंग करके आवाजाही हो. इसको लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को मीटिंग करके निर्देश दिए जा चुके हैं.- भानु भास्कर, एडीजी, मेरठ रेंज
जरूरी इंतजाम क्या: इसके अलावा बातचीत में एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि जहां भी प्रसाद बनाया जा रहा है या भोग लग रहा है. उसकी भी सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. ऐसी जगहों पर अग्निशमन विभाग की टीमें भी नजर रखेंगी. दीपावली पर्व के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत है. इस संबंध में आवश्यक निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिए गए हैं कि बिक्री के लिए ऐसी जगह का चयन किया जाए, जहां खुला एरिया हो समुचित पानी आदि की व्यवस्था भी हो, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना की स्थिति पैदा तो हालात पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके.
त्योहारी सीजन में सड़कों पर शॉपिंग करने वालों की बहुत भीड़ भी दिख रही है, लोग खरीदारी को लेकर बहुत उत्साहित भी हैं. लगभग 6 नवंबर से 24 नवंबर तक विशेष यातायात नियंत्रण समेत पार्किंग की व्यवस्था की गई है.- भानु भास्कर, एडीजी, मेरठ रेंज
हुड़दंगियों पर नजर: माहौल खराब करने वालों, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी. कहीं भी कोई माहौल खराब करने की अगर कोशिश करें तो उन्हें चिह्नित करके उन पर सख्त एक्शन होगा. हर शहर में बाजारों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है. हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है. अराजक तत्वों पर पुलिस की ओर से चेतावनी भी है कि अगर कहीं भी माहौल खराब होता है तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा.
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डीजीपी की तरफ से और उनके खुद के स्तर से अधीनस्थों को ब्रीफिंग किया जा रहा है. जिससे पूरा भरोसा है कि सभी त्योहार सकुशल तरीके से संपादित होंगे.- भानु भास्कर, एडीजी, मेरठ रेंज
कार्तिक मेले पर विशेष चौकसी: कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी को लेकर एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा मेला बुलंदशहर, मेरठ और हापुड़ जिले के खादर क्षेत्र में बड़े स्तर पर लगता है. कई अलग-अलग घाटों पर मेला लगाया जाता है. अकेले बुलंदशहर जिले में ही अलग अलग क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है. मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल में मेला लगता है. शामली जिले में और सहारनपुर जिले में भी यमुना जी के घाट पर कार्तिक मेला लगता है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. इसी प्रकार से सबसे बड़ा मेला जो लगता है वह अमरोहा और हापुड़ जिले में मां गंगा के किनारे लगता है. जिसे गढ़ मेला गंगा मेले के रूप में मनाया जाता है. मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित होने वाले गढ़ गंगा मेले को लेकर लगातार तैयारी की जा रही हैं. अस्थाई पुलिस चौकियां और अस्थाई थाने बनाए जा रहे हैं. वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है. साथ ही प्रकाश व्यवस्था से लेकर गोताखोरों की तैयारी की गई है. गंगाजी के तट पर लगने वाले मेले के लिए एक फ्लड पीएसी टीम, NDRF की टीम, SDRF टीम तैनात की जा रही हैं. खास बात यह है कि जो पुराने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके अनुभव का लाभ लेते हुए सभी को गढ़ मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में लगने वाले मेले में उनकी अलग- अलग जगह तैनाती की गई है. जिससे कि आने वाले समय में कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी सकुशल सम्पन्न हो सके.
दूर-दराज से आते हैं लोग: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या श्रद्धालु आते हैं. हरियाणा और दिल्ली से भी बड़ी संख्या श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है. यहां किसान ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आकर श्रद्धालु तंबूओं की नगरी में रहते हैं. लोग तमाम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी इस मेले में खासकर किसानों को लुभाने के लिए यहां रैलियां करती रही हैं. पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह भी इस मेले में आकर किसानों से संवाद किया करते थे. भारतीय किसान यूनियन भी यहां हर साल आयोजन करती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी सीएम बनने के बाद मेले में आते रहे हैं.
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