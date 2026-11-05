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त्योहारों पर 'ट्रिपल लेयर' सुरक्षा: जानिए धनतेरस से कार्तिक पूर्णिमा तक क्या है सुरक्षा का महाप्लान?

सुरक्षा का महाप्लान? ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: दीपावली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के आगामी त्योहारों और ऐतिहासिक गढ़ गंगा मेले को देखते हुए मेरठ और सहारनपुर रेंज में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए गए हैं. मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि त्योहारों के सीजन में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जोन में 'ट्रिपल लेयर' (त्रिस्तरीय) सुरक्षा चक्र लागू किया गया है. सभी प्रमुख धर्मस्थलों और शिवालयों के अंदर-बाहर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुरक्षित माहौल में दर्शन कर सकें.



त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. पहले धनतेरस फिर छोटी दीपावली उसके बाद दीपावली उसके बाद गोवर्धन पूजा फिर भैया दूज फिर 12,13,14 और 15 नवंबर को छठ पर्व है. साथ ही उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर तक है. उन्होंने कहा कि त्योहारों के सिलसिले में जितने भी शिवालय हैं, जितने भी धर्मस्थल हैं वहां काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए जाते हैं. ऐसी स्थिति में वहां पर त्रिस्तरीय यानी ट्रिपल लेयर सुरक्षा की गई है.