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मेरठ: केसरगंज में जिला पंचायत का बुलडोजर चला, सरकारी जमीन से हटाई गईं दुकानें

गुरुवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया. अधिकारियों के अनुसार, केसरगंज क्षेत्र में बेशकीमती सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया था.

​मेरठ: उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का 'जीरो टॉलरेंस' अभियान निरंतर जारी है. इसी कड़ी में मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र स्थित केसरगंज पुलिस चौकी के ठीक सामने जिला पंचायत की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया.

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था कब्जा: जिला पंचायत विभाग द्वारा संबंधित कब्जाधारकों को दो बार नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने का समय दिया गया था. इसके बावजूद कब्जाधारकों ने न तो निर्माण हटाया और न ही विभाग को कोई संतोषजनक जवाब दिया. कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे रोड थाना पुलिस के साथ भारी संख्या में पीएसी और महिला पुलिस बल तैनात रहा. बुलडोजर की दहाड़ सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई.

अवैध कब्जे के खिलाफ जिला पंचायत सख्त: इस कार्रवाई को लेकर मेरठ जिला पंचायत के अधीक्षण अभियंता मनोज ने बताया कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. केसरगंज में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं, जिसके बाद ध्वस्तीकरण कर जमीन को मुक्त कराया गया है. शहर में अन्य स्थानों पर भी ऐसे अवैध चिह्नीकरण किए गए हैं, जहां जल्द ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा. विभाग का दावा है कि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की गई हैं.

निर्माणकर्ता ने स्टे ऑर्डर: दूसरी ओर, निर्माणकर्ता फिरोज राणा ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे अवैध बताया है. राणा का दावा है कि जिला पंचायत ने अखबार में विज्ञप्ति निकालकर इन दुकानों का आवंटन किया था और उन्होंने नीलामी प्रक्रिया के जरिए इसे हासिल किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास माननीय न्यायालय का 'स्टे ऑर्डर' भी था, जिसकी अवहेलना करते हुए दुकानों को ढहा दिया गया है. अब यह मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि पीड़ित पक्ष ने न्यायालय जाने की बात कही है.

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