मेरठ से ISI हैंडलर्स के नेटवर्क से जुड़ा रिहान अरेस्ट, ये बड़ी शाजिस रचने की थी प्लॉनिंग

मेरठ से ISI हैंडलर्स के नेटवर्क से जुड़ा रिहान अरेस्ट, ये बड़ी शाजिस रचने की थी प्लॉनिंग
ISI से जुड़ा रिहान अरेस्ट, पुलिसवाले पर फायरिंग और थानों की रेकी का मिला था 3 लाख का टास्क.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 5:19 PM IST
मेरठ: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के नेटवर्क को ध्वस्त किया है. इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के मेरठ से 20 साल के युवक रिहान को गिरफ्तार किया गया है.
बता दें, रिहान सीधे तौर पर पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के संपर्क में था और भारत में किसी बड़ी आतंकी या हिंसक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. दिल्ली स्पेशल सेल के तरफ से देश के विभिन्न हिस्सों से दबोचे कुल 8 लोगों में मेरठ का यह युवक भी शामिल है. अब इस मामले में लोकल पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है.
रिहान को 3 लाख रुपए का दिया गया लालच: पूछताछ में रिहान को लेकर जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले और खतरनाक हैं. पाकिस्तानी हैंडलर आबिद जट्ट ने रिहान को भारत में माहौल बिगाड़ने के लिए कई चरणबद्ध टास्क दिए थे. रिहान को मेरठ और आसपास के इलाकों में आबिद जट्ट के पोस्टर लगाने और उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने का जिम्मा मिला था, जिसके बदले उसे ₹10,000 दिए जाने का वादा किया गया था.
रिहान को स्थानीय पुलिस थानों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने (सर्वे करने) को कहा गया था. सबसे खतरनाक टास्क किसी भी ऑन-ड्यूटी वर्दीधारी पुलिसकर्मी पर गोली चलाना था, ताकि इलाके में दहशत फैलाई जा सके. इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए उसे ₹3 लाख रुपये का लालच दिया गया था.
मेरठ पुलिस खंगाल रही है 'कुंडली': रिहान की गिरफ्तारी के बाद मेरठ की लोकल पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. नौचंदी थाना क्षेत्र के करीम नगर में रहने वाले रिहान के पूरे बैकग्राउंड और उसके परिवार के इतिहास की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस पता लगाने में जुटी है कि मेरठ या आसपास के जिलों में उसके और कौन-कौन से मददगार या स्लीपर सेल्स सक्रिय हैं.
वहीं, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने कहा कि रिहान को गिरफ्तार किया गया. वह पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के सीधे संपर्क में था. दिल्ली एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन लोकल स्तर पर मेरठ पुलिस भी रिहान और उसके परिवार का पूरा इतिहास (कुंडली) खंगाल रही है. उसके स्थानीय संपर्कों और बाकी के नेटवर्कों की सघनता से जांच की जा रही है.
पैरेंट्स रहें सतर्क: एसपी सिटी ने समाज और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को ऑनलाइन स्पेस में सुरक्षित रखना अब बेहद जरूरी हो गया है. माता-पिता की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वे ध्यान दें कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं. समय-समय पर उनके मोबाइल और गतिविधियों को चेक करते रहें. बच्चा ऑनलाइन किससे बात कर रहा है, किन लोगों या संदिग्ध अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है, इसकी जानकारी रखें ताकि उन्हें गलत दिशा में जाने से बचाया जा सके. यदि किसी भी आम नागरिक को सोशल मीडिया पर देश विरोधी, भड़काऊ या संदिग्ध कंटेंट दिखता है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से कर सकते हैं. पुलिस इस पर तुरंत सख्त एक्शन लेगी.
फिलहाल, रिहान को दिल्ली स्पेशल सेल अपने साथ ले गई है. उससे आगे की कस्टोडियल पूछताछ जारी है, जिससे देशव्यापी आईएसआई नेटवर्क के कई और चेहरों से नकाब हटने की उम्मीद है.
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