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मेरठ से ISI हैंडलर्स के नेटवर्क से जुड़ा रिहान अरेस्ट, ये बड़ी शाजिस रचने की थी प्लॉनिंग

ISI नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति को मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: ​दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI) के नेटवर्क को ध्वस्त किया है. इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के मेरठ से 20 साल के युवक रिहान को गिरफ्तार किया गया है. बता दें, रिहान सीधे तौर पर पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्‌टी और आबिद जट्‌ट के संपर्क में था और भारत में किसी बड़ी आतंकी या हिंसक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था. ​दिल्ली स्पेशल सेल के तरफ से देश के विभिन्न हिस्सों से दबोचे कुल 8 लोगों में मेरठ का यह युवक भी शामिल है. अब इस मामले में लोकल पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है. विनायक गोपाल भोंसले, एसपी सिटी (Video Credit; ETV Bharat) रिहान को 3 लाख रुपए का दिया गया लालच: ​पूछताछ में रिहान को लेकर जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले और खतरनाक हैं. पाकिस्तानी हैंडलर आबिद जट्‌ट ने रिहान को भारत में माहौल बिगाड़ने के लिए कई चरणबद्ध टास्क दिए थे. रिहान को मेरठ और आसपास के इलाकों में आबिद जट्‌ट के पोस्टर लगाने और उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने का जिम्मा मिला था, जिसके बदले उसे ₹10,000 दिए जाने का वादा किया गया था. रिहान को स्थानीय पुलिस थानों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने (सर्वे करने) को कहा गया था. सबसे खतरनाक टास्क किसी भी ऑन-ड्यूटी वर्दीधारी पुलिसकर्मी पर गोली चलाना था, ताकि इलाके में दहशत फैलाई जा सके. इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए उसे ₹3 लाख रुपये का लालच दिया गया था.