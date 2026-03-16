UPSI भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा; उम्र कम दिखाने के लिए युवक ने बनवाए दो आधार कार्ड
मेरठ पुलिस ने दस्तावेजों में हेरफेर करने के आरोप में मुरादाबाद निवासी युवक को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 10:09 AM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सेंधमारी की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में परीक्षा केंद्र पर ई-केवाईसी (E-KYC) के दौरान जन्मतिथि में अंतर पाये जाने पर पुलिस ने एक युवक को दबोचा है. युवक ने उम्र कम दिखाने के लिए दो-दो आधार कार्ड बनवा रखे थे.
एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च 2026 को परीक्षा की दूसरी पाली के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मोनू सिंह पुत्र छोटे लाल निवासी भरतपुर, थाना कांठ जिला मुरादाबाद के आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि का अंतर पाया गया. कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक के पास से दो अलग-अलग तारीखों वाले आधार कार्ड बरामद हुए. असली आधार कार्ड (हाईस्कूल रिकॉर्ड के अनुसार) जन्मतिथि 2 अप्रैल 1994 दर्ज थी. दूसरे आधार कार्ड पर जन्मतिथि 4 अगस्त 2004 दर्ज थी, जो जांच में फर्जी पाया गया.
पूछताछ में आरोपी मोनू सिंह ने बताया कि वह अग्निवीर भर्ती में शामिल होना चाहता था. उसकी असली उम्र अधिक हो चुकी थी. इसलिए उसने कक्षा-8 की एक फर्जी मार्कशीट बनवाई और उसी के अनुसार आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि बदलवा ली. इसी आधार के सहारे वह पुलिस भर्ती परीक्षा में भी शामिल होने पहुंचा था. एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि युवक के खिलाफ थाना लालकुर्ती में BNS की धारा 336(4), 340(2) और 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.